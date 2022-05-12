https://uz.sputniknews.ru/20220512/bayden-kuriroval-biologicheskuyu-programmu-ssha-na-ukraine--minoborony-rf-24503276.html

Байден курировал биологическую программу США на Украине — Минобороны РФ

Байден курировал биологическую программу США на Украине — Минобороны РФ

Об этом заявили в Министерстве обороны России. Доказательства есть. В ведомстве также назвали главных идеологов этой программы из верхушки Демократической партии США.

2022-05-12T17:17+0500

2022-05-12T17:17+0500

2022-05-12T17:17+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент США Джо Байден координировал военно-биологическую программу США на Украине, заявил глава Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.По его словам, "идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии". Базу под это, в том числе законодательную, готовили давно.Так, например, еще в 2005 году бывший глава Белого дома Барак Обама заключил партнерские соглашения с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны.Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон "инициировала принятие американской стратегии противодействия биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения", сообщил Кириллов. Байден же, будучи вице-президентом при Обаме, напрямую координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине, указал военный. США испытывали биологическое оружие на психбольных в Харькове >>Схему, в которой участвовали Pfizer, Moderna и Gilead, спонсировал инвестор Джордж Сорос. Все это позволило западным компаниям обходить международные нормы безопасности при испытаниях новых медицинских препаратов, а заодно существенно сокращать затраты на реализацию исследовательских программ, получать весомые конкурентные преимущества, подчеркнул Кириллов. Ранее в Минобороны России нашли доказательства того, на Украине функционировала сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США.Все, что известно об американских биолабораториях на территории постсоветского пространства, собрали в видео Sputnik.Читайте также:

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