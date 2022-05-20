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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220520/rossiya-sozdala-shtab-po-vosstanovleniyu-osvobojdennyx-territoriy-ukrainy-24690374.html
Россия создала штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
Россия создала штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
2022-05-20T14:22+0500
2022-05-20T14:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
донбасс
освобождение
вице-премьер
марат хуснуллин
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению республик Донбасса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.По его заявлению, уже начал действовать график восстановительных работ.Хуснуллин посетил Мелитополь с рабочим визитом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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украина, донбасс, освобождение, вице-премьер, марат хуснуллин

Россия создала штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины

14:22 20.05.2022 (обновлено: 14:24 20.05.2022)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваБольшой Москворецкий мост, Московский Кремль, небоскребы делового центра "Москва-сити" и здание МИД России
Большой Москворецкий мост, Московский Кремль, небоскребы делового центра Москва-сити и здание МИД России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению республик Донбасса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Все дороги, которые связывают с Россией, приведем в порядок. Они будут в хорошем состоянии. В России есть большая программа по ремонту дорог. Мы также будем по этой программе работать", - рассказал вице-премьер.
По его заявлению, уже начал действовать график восстановительных работ.
Хуснуллин посетил Мелитополь с рабочим визитом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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