https://uz.sputniknews.ru/20220520/rossiya-sozdala-shtab-po-vosstanovleniyu-osvobojdennyx-territoriy-ukrainy-24690374.html

Россия создала штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины

Россия создала штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

2022-05-20T14:22+0500

2022-05-20T14:22+0500

2022-05-20T14:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

донбасс

освобождение

вице-премьер

марат хуснуллин

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению республик Донбасса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.По его заявлению, уже начал действовать график восстановительных работ.Хуснуллин посетил Мелитополь с рабочим визитом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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украина, донбасс, освобождение, вице-премьер, марат хуснуллин