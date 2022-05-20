https://uz.sputniknews.ru/20220520/rossiyskie-uchenye-obnarujili-novyy-vid-kitov-vozle-yujnyx-kuril-24693818.html

Российские ученые обнаружили новый вид китов возле южных Курил

Российские ученые обнаружили новый вид китов возле южных Курил

Сенсационную находку подтвердил лабораторный генетический анализ.

2022-05-20T17:01+0500

2022-05-20T17:01+0500

2022-05-20T17:03+0500

кит

в мире

курильские острова

российские ученые

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ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Экспедиция сотрудников МГУ и нацпарка "Берингия" Чукотского автономного округа открыла новый вид китов – малый плавун или плавун Сато. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее в мире официально признавали только два вида плавунов: Berardius bairdii, которые обитают в северной части Тихого океана, и Berardius arnuxii - в южном полушарии планеты.О новой разновидности млекопитающих у острова Хоккайдо сначала сообщили японские рыбаки, после чего ученые этой страны дали научное название третьему виду - Berardius minimus: малый плавун, или плавун Сато. Однако достоверные встречи с ними в мире нигде не были описаны. О малых плавунах не сообщалось, поскольку для подтверждения видовой принадлежности китов был необходим генетический анализ материала, полученного с помощью биопсии.Подтвердить находку удалось только после исследований российских ученых в Кунаширском проливе.Россияне смогли взять генетическую пробу у одного из животных. Позже лабораторный анализ официально подтвердил, что список морских млекопитающих южных Курил пополнился новым, третьим видом китообразных.Это первый в мире подтвержденный случай наблюдения малого плавуна в природе, подчеркивают эксперты.По данным ученых, малый плавун, или плавун Сато относится к одной из наименее изученных групп семейства клюворылых. Нового представителя редчайшего вида смогли обнаружить только недавно по нескольким причинам. Во-первых, эти киты почти никогда не находятся в открытом море: их постоянные места обитания - глубоководные районы и участки у шельфового склона. А во-вторых, малые плавуны практически незаметны в воде из-за низкого профиля и отсутствия выраженного фонтана.Ранее сообщалось, что только в течение 2019 года на Курильских островах побывало 44 журналистских экспедиции со всего мира.Читайте также:"Попей молоко": узбекские ученые предложили новый способ борьбы с COVID

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кит, курильские острова, российские ученые