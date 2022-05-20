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https://uz.sputniknews.ru/20220520/skolko-benzina-proizvodyat-v-uzbekistane-24685235.html
Сколько бензина производят в Узбекистане
Сколько бензина производят в Узбекистане
Объемы производства бензина с января по апрель 2022 года увеличились.
2022-05-20T12:00+0500
2022-05-20T12:00+0500
общество
бензин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. За первые четыре месяца текущего года в Узбекистане произвели 382,3 тыс. тонны бензина. Это на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике страны.Ведомство опубликовало помесячную сводку производства топлива:Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала, с января по март, в республике выпустили 289 тыс.тонны бензина. Помимо того, с начала года в стране добыли более 1 тыс. тонны угля и 183 тыс. нефти. Также в Узбекистане произвели 351 тыс. тонн газового конденсата - жидкой смеси высококипящих углеводородов различного строения, которые выделяются из природного газа при добыче на газоконденсатных месторождениях.Читайте также:Как Узбекистан наращивает запасы урана
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бензин, узбекистан

Сколько бензина производят в Узбекистане

12:00 20.05.2022
© Ферганский НПЗ Ферганский нефтеперерабатывающий завод
Ферганский нефтеперерабатывающий завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2022
© Ферганский НПЗ
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Объемы производства бензина с января по апрель 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. За первые четыре месяца текущего года в Узбекистане произвели 382,3 тыс. тонны бензина. Это на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике страны.
Ведомство опубликовало помесячную сводку производства топлива:
январь - 97,8 тыс.тонны;
февраль - 98,2 тыс.тонны;
март - 92,6 тыс.тонны;
апрель - 93,7 тыс.тонны.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала, с января по март, в республике выпустили 289 тыс.тонны бензина.
Помимо того, с начала года в стране добыли более 1 тыс. тонны угля и 183 тыс. нефти. Также в Узбекистане произвели 351 тыс. тонн газового конденсата - жидкой смеси высококипящих углеводородов различного строения, которые выделяются из природного газа при добыче на газоконденсатных месторождениях.
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