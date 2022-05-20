https://uz.sputniknews.ru/20220520/skolko-benzina-proizvodyat-v-uzbekistane-24685235.html

Сколько бензина производят в Узбекистане

Сколько бензина производят в Узбекистане

Объемы производства бензина с января по апрель 2022 года увеличились.

2022-05-20T12:00+0500

2022-05-20T12:00+0500

2022-05-20T12:00+0500

общество

бензин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. За первые четыре месяца текущего года в Узбекистане произвели 382,3 тыс. тонны бензина. Это на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике страны.Ведомство опубликовало помесячную сводку производства топлива:Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала, с января по март, в республике выпустили 289 тыс.тонны бензина. Помимо того, с начала года в стране добыли более 1 тыс. тонны угля и 183 тыс. нефти. Также в Узбекистане произвели 351 тыс. тонн газового конденсата - жидкой смеси высококипящих углеводородов различного строения, которые выделяются из природного газа при добыче на газоконденсатных месторождениях.Читайте также:Как Узбекистан наращивает запасы урана

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бензин, узбекистан