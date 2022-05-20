https://uz.sputniknews.ru/20220520/tsel-vozdushnogo-terminatora-su-57--demilitarizatsiya-ukrainy-24700194.html

Цель "воздушного терминатора" Су-57 – демилитаризация Украины

Цель "воздушного терминатора" Су-57 – демилитаризация Украины

Украинское воздушное пространство, пронизанное электромагнитным излучением самолетов-разведчиков, наземных радаров и космических аппаратов НАТО, является достойным полем битвы для российского истребителя Су-57 пятого поколения.

2022-05-20T20:41+0500

2022-05-20T20:41+0500

2022-05-20T20:41+0500

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"Воздушный терминатор" Су-57 более двух месяцев выполняет боевые задачи в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Малозаметный истребитель создан для завоевания превосходства в воздухе, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Практически невидим для радаров и самолетов-разведчиков НАТО, которые 24/7 сканируют украинское воздушное пространство.Комплекс вооружения Су-57 включает 15 типов новейших ракет "воздух-воздух", "воздух-поверхность", в том числе противокорабельные крылатые ракеты (дальностью до 250 км) и гиперзвуковой "Кинжал" (до 1500 км).Истребитель способен нести на борту до 10 тонн боезапаса на сверхзвуковой крейсерской скорости 2400 км/час. Обладает возможностью всенаправленного, многоканального применения оружия, включая высокоточные ракеты большой дальности. Боевой радиус – 5500 км.Применение российского тяжелого истребителя пятого поколения против ВСУ выглядит чрезмерным. Полагаю, демилитаризация Украины – не главная цель Су-57, способного решать сложнейшие задачи в борьбе с высокотехнологичным противником.Основными самолетами истребительной авиации ВКС РФ в спецоперации на Украине считаются Су-30СМ и Су-35. И все же, Су-57 – наиболее эффективен для противодействия "глазам и ушам" НАТО, для отработки тактических приемов, скрытных ракетных ударов и боевой интеграции (на основе бортового искусственного интеллекта) с тяжелым беспилотником С-70 "Охотник". Воздушно-космические силы России сегодня вынуждены готовиться к прямому противоборству с авиацией альянса.Американские разведывательные службы не первый месяц передают украинскому Генштабу информацию о дислокации и передвижении российских войск в режиме реального времени, помогают киевскому режиму оружием и деньгами. То есть, ускоряют трансформацию прокси-конфликта НАТО с Россией в прямое военное столкновение.Боевое превосходствоИстребитель Су-57 способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 км, сопровождать до 62 объектов, нести 50 типов вооружений (весь арсенал располагается в двух внутренних отсеках).Высокая помехозащищенность позволяет надежно взаимодействовать с автоматизированными системами управления различных родов войск.В вероятном поединке Су-57 способен раньше обнаружить и уничтожить американские "невидимки" F-22 и F-35.Ранее The Military Watch Magazine рассказал о возможностях новой российской ракеты К-77 класса "воздух - воздух", разработанной специально для Су-57 – "пионера революционных технологий". По данным издания, К-77 дальностью более 190 км – компактная и очень опасная ракета, превосходящая характеристики лучшей американской ракеты AIM-120D.Изделие сочетает большую дальность с маневренностью и точностью, а технология наведения активной фазированной антенной решетки делает К-77 чрезвычайно эффективной даже на экстремальной дистанции. Радиолокационная система ракеты способна удерживать захват цели на 360 градусов вокруг себя – ни один истребитель противника не сможет уклониться.Россия послала "лазерный сигнал" США и НАТО >>>Малая эффективная отражающая поверхность делает Су-57 невидимым для радаров противника (композиционные материалы в конструкции составляют 70% поверхности и 25% веса). Интегрированные в плоскости и корпус самолета радары с активной фазированной антенной решеткой Х-диапазона обеспечивают огромный сектор обзора, позволяют летчику действовать эффективнее, чем на любом другом истребителе. "Боковые РЛС" повышают автономность в поиске целей, и создают качественно новый уровень невидимости Су-57 для радаров противника – без потери эффективности целеуказания для своих ракет (на борту и в арсенале ведомых ударных беспилотников).Одна из главных особенностей российского истребителя пятого поколения – невероятный уровень машинного интеллекта, который позволяет осуществлять гипотезную обработку информации обзорно-прицельных систем, помогает летчику в решении наиболее сложных задач боевого применения, снижает боевые нагрузки на человека, позволяет концентрироваться на выполнении тактических маневров.Искусственный интеллект настолько интегрирован в систему боевого управления, что пилотируемый истребитель Су-57 способен выполнять в автоматическом режиме 90% задач, действовать совершенно самостоятельно по заранее подготовленной программе.В гипотетической ситуации ранения или гибели летчика в бою система управления сама определит приоритетные цели, нанесет удар, а затем обеспечит автоматическое возвращение машины и человека на базу. Подобные технологические вершины недосягаемы для американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor.Абсолютное боевое превосходство также обеспечивают двигатели – мощь и трехмерный вектор тяги позволяют совершать невероятные маневры в дальнем и ближнем бою, гарантируют высочайшую боевую живучесть. Российский истребитель неприхотлив в аэродромном обслуживании, приспособлен к базированию на оперативных (грунтовых) аэродромах. Могущественные и технологически непредсказуемые Су-57 в боевой обстановке не оставляют противнику шансов.Впрочем, превосходство – не самоцель.Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что основной алгоритм агрессии Запада – количественное и качественное доминирование в воздухе. Мощные воздушно-космические силы России необходимы для противодействия безрассудной внешней политике США и НАТО. Боевое превосходство истребителей Су-57 чрезвычайно важно для безопасности страны, технологического прогресса в авиационной промышленности и сохранения лидирующих позиций РФ на мировом рынке вооружений.Экспериментальный Су-57 успешно действовал в составе группировки российских войск в Сирии в 2018-м, совершил более десяти вылетов для проверки технических характеристик, интеллектуального информационно-управляющего комплекса, ракетного вооружения и бортовых систем.Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 войска получили в декабре 2020-го. Ежегодный план выпуска – 15 машин. Заказ Минобороны РФ на 76 самолетов (три авиаполка) промышленность выполнит до 2027 года.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Российские "Терминаторы" ускоряют демилитаризацию Украины

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украина, нато, истребитель