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Международный фестиваль цветов украсит Наманган - фото
Международный фестиваль цветов украсит Наманган - фото
Гости и участники увидят более 60 тыс. различных цветов.
2022-05-21T12:37+0500
2022-05-21T12:37+0500
культура
фестиваль
цветы
наманган
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Наманганской области открывают 61-ый Международный фестиваль цветов. В мероприятии предусмотрено и участие экологов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экологии Наманганской области.Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха им. Захириддина Мухаммада Бобура в Намангане, где взору участников и гостей предстанут более 60 тыс. видов цветов.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.В этом поможет специальная программа "пакет услуг на $1000". Властям столицы поручили создать или организовать:Читайте также:
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фестиваль, цветы, наманган

Международный фестиваль цветов украсит Наманган - фото

12:37 21.05.2022
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
61-й Международный фестиваль цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2022
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
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Гости и участники увидят более 60 тыс. различных цветов.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Наманганской области открывают 61-ый Международный фестиваль цветов. В мероприятии предусмотрено и участие экологов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экологии Наманганской области.
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
61-й Международный фестиваль цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2022
61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха им. Захириддина Мухаммада Бобура в Намангане, где взору участников и гостей предстанут более 60 тыс. видов цветов.
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
61-й Международный фестиваль цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2022
61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.
В этом поможет специальная программа "пакет услуг на $1000". Властям столицы поручили создать или организовать:
современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки;
минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц;
живые концерты в ресторанах и отелях, общественных местах;
шоу под открытым небом (танцевальные, музыкально-танцевальные программы);
фестивали (цветов, гастрономический, мороженого, оперный).
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