https://uz.sputniknews.ru/20220521/mejdunarodnyy-festival-tsvetov-ukrasit-namangan---foto-24705970.html

Международный фестиваль цветов украсит Наманган - фото

Международный фестиваль цветов украсит Наманган - фото

Гости и участники увидят более 60 тыс. различных цветов.

2022-05-21T12:37+0500

2022-05-21T12:37+0500

2022-05-21T12:37+0500

культура

фестиваль

цветы

наманган

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Наманганской области открывают 61-ый Международный фестиваль цветов. В мероприятии предусмотрено и участие экологов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экологии Наманганской области.Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха им. Захириддина Мухаммада Бобура в Намангане, где взору участников и гостей предстанут более 60 тыс. видов цветов.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.В этом поможет специальная программа "пакет услуг на $1000". Властям столицы поручили создать или организовать:Читайте также:

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фестиваль, цветы, наманган