Международный фестиваль цветов украсит Наманган - фото
Гости и участники увидят более 60 тыс. различных цветов.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Наманганской области открывают 61-ый Международный фестиваль цветов. В мероприятии предусмотрено и участие экологов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента экологии Наманганской области.
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха им. Захириддина Мухаммада Бобура в Намангане, где взору участников и гостей предстанут более 60 тыс. видов цветов.
© пресс-служба Государственного комитета республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
61-й Международный фестиваль цветов в Намангане.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн. туристов.
В этом поможет специальная программа "пакет услуг на $1000". Властям столицы поручили создать или организовать:
современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки;
минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц;
живые концерты в ресторанах и отелях, общественных местах;
шоу под открытым небом (танцевальные, музыкально-танцевальные программы);
фестивали (цветов, гастрономический, мороженого, оперный).
Читайте также: