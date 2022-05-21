https://uz.sputniknews.ru/20220521/postavki-rossiyskogo-gaza-v-finlyandiyu-prekrascheny-24705641.html
Поставки российского газа в Финляндию прекращены
Поставки российского газа в Финляндию прекращены
"Газпром" остановил поставки газа из России в Финляндию в субботу 7 утра по московскому времени.
2022-05-21T12:05+0500
2022-05-21T12:05+0500
2022-05-21T12:05+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Поставки газа из России в Финляндию прекратились из-за отказа Хельсинки осуществлять оплату за голубое топливо в рублях. Отключение произошло в субботу в 7 утра по московскому времени, сообщает РИА Новости.По заявлению министерства занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy приняла решение обратиться в арбитраж, так как, по ее мнению, Россия нарушила условия соглашения о расчетах в евро.Также в ведомстве подчеркнули, что финская сторона заранее провела подготовку к сокращению импорта российского газа. При этом замещение проходит не без проблем.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.В случае отказа от операций в российской валюте, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.Читайте также:
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поставки, газ, финляндия, газпром
Поставки российского газа в Финляндию прекращены
"Газпром" остановил поставки газа из России в Финляндию в субботу 7 утра по московскому времени.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Поставки газа из России в Финляндию прекратились из-за отказа Хельсинки осуществлять оплату за голубое топливо в рублях. Отключение произошло в субботу в 7 утра по московскому времени, сообщает РИА Новости
.
По заявлению министерства занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy приняла решение обратиться в арбитраж, так как, по ее мнению, Россия нарушила условия соглашения о расчетах в евро.
Также в ведомстве подчеркнули, что финская сторона заранее провела подготовку к сокращению импорта российского газа. При этом замещение проходит не без проблем.
"Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector", — сообщили в министерстве.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
В случае отказа от операций в российской валюте, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.