https://uz.sputniknews.ru/20220521/postavki-rossiyskogo-gaza-v-finlyandiyu-prekrascheny-24705641.html

Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Поставки российского газа в Финляндию прекращены

"Газпром" остановил поставки газа из России в Финляндию в субботу 7 утра по московскому времени.

2022-05-21T12:05+0500

2022-05-21T12:05+0500

2022-05-21T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Поставки газа из России в Финляндию прекратились из-за отказа Хельсинки осуществлять оплату за голубое топливо в рублях. Отключение произошло в субботу в 7 утра по московскому времени, сообщает РИА Новости.По заявлению министерства занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy приняла решение обратиться в арбитраж, так как, по ее мнению, Россия нарушила условия соглашения о расчетах в евро.Также в ведомстве подчеркнули, что финская сторона заранее провела подготовку к сокращению импорта российского газа. При этом замещение проходит не без проблем.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.В случае отказа от операций в российской валюте, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.Читайте также:

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