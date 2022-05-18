https://uz.sputniknews.ru/20220518/v-evrope-nastaivayut-na-pokupke-gaza-u-rossii-v-obxod-sanktsiy--bloomberg-24628487.html

В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg

В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg

Как пишет Bloomberg, ранее в ЕС подвергали сомнению законность требований Москвы, однако теперь многие большие организации согласились на рублевую оплату за газ.

2022-05-18T09:22+0500

2022-05-18T09:22+0500

2022-05-18T09:22+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет Bloomberg.По данным агентства, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры.Как пишет Bloomberg, ранее в ЕС подвергали сомнению законность требований Москвы, однако теперь многие большие организации согласились на рублевую оплату за газ. Так, например, готовность открыть рублевый депозит уже выразила итальянская Eni. Немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG также ищут способ продолжить поставки, говорится в статье.Обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа в том числе французская Engie. Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.В газете The New York Times, в свою очередь, раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ. Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях — Bloomberg >>Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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