https://uz.sputniknews.ru/20220518/v-evrope-nastaivayut-na-pokupke-gaza-u-rossii-v-obxod-sanktsiy--bloomberg-24628487.html
В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg
В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg
Как пишет Bloomberg, ранее в ЕС подвергали сомнению законность требований Москвы, однако теперь многие большие организации согласились на рублевую оплату за газ.
2022-05-18T09:22+0500
2022-05-18T09:22+0500
2022-05-18T09:22+0500
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газ
европа
ес
санкции
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет Bloomberg.По данным агентства, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры.Как пишет Bloomberg, ранее в ЕС подвергали сомнению законность требований Москвы, однако теперь многие большие организации согласились на рублевую оплату за газ. Так, например, готовность открыть рублевый депозит уже выразила итальянская Eni. Немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG также ищут способ продолжить поставки, говорится в статье.Обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа в том числе французская Engie. Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.В газете The New York Times, в свою очередь, раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ. Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях — Bloomberg >>Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:
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газ, европа, ес, санкции
В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg
Ранее в ЕС подвергали сомнению законность требований Москвы, однако теперь многие большие организации согласились на рублевую оплату за газ.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Европейские энергетические гиганты настаивают на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы, пишет
Bloomberg.
По данным агентства, компании планируют воспользоваться новыми инструкциями Евросоюза, которые позволяют платить в рублях и импортировать топливо, не нарушая введенные против России ограничительные меры.
Как пишет Bloomberg, ранее в ЕС подвергали сомнению законность требований Москвы, однако теперь многие большие организации согласились на рублевую оплату за газ.
Так, например, готовность открыть рублевый депозит уже выразила итальянская Eni. Немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG также ищут способ продолжить поставки, говорится в статье.
Обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа в том числе французская
Engie.
Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.
В газете The New York Times, в свою очередь, раскрыли
, почему Европа не сможет заменить российский газ.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.