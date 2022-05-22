https://uz.sputniknews.ru/20220522/britantsam-predrekli-toplivnuyu-nischetu-24729518.html

Британцам предрекли "топливную нищету"

Британцам предрекли "топливную нищету"

Ранее опрос, проведенный агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, еще 27% — пропускают прием пищи.

2022-05-22T17:58+0500

2022-05-22T17:58+0500

2022-05-22T17:58+0500

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опрос

отопление

рост цен

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Британцы могут столкнуться с "топливной нищетой". Об этом пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.По его мнению, около 40% британских семей столкнутся с этой проблемой, если власти будут "сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен". Льюис отметил, что "некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться".Ценовой порог на энергию в Соединенном Королевстве может достичь £3 тыс. уже к этой осени, считает глава E.ON. Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В Британии инфляция достигла максимума за 40 лет. Потребительские цены в Соединенном Королевстве выросли на 2,5%, хотя еще в марте рост составил 1,1%.Читайте также:

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опрос, отопление, рост цен