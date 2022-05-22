https://uz.sputniknews.ru/20220522/latinoamerikanskiy-jurnalist-raskryl-feyki-o-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-24716129.html

Латиноамериканский журналист раскрыл фейки о спецоперации России на Украине

Латиноамериканский журналист раскрыл фейки о спецоперации России на Украине

За подобным освещением ситуации в бывшей советской республике стоят крупные западные игроки, уверен эксперт.

2022-05-22T12:59+0500

2022-05-22T12:59+0500

2022-05-22T12:59+0500

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журналист

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Западные СМИ распространяют фейки о российской спецоперации на Украине с подачи США и НАТО, которые эту инициативу спонсируют.Такое мнение высказал журналист Рикардо Санчес Серра. По его словам, жителям Запада "промыли мозги" фейковыми новостями, и сейчас люди попросту утратили возможность отличить ложь от правды. Журналист привел в пример несколько самых ярких случаев. Он также упомянул о неонацистах, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева и "прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых", боясь открытых столкновений с российскими военными.Журналист затронул в том числе репортаж европейских СМИ о якобы бомбардировках украинских городов российской стороной. На деле же оказалось, что СМИ просто взяли кадры из компьютерной игры и выдали их за истину. Причем многие зрители поверили, подчеркнул Серра. По мнению эксперта, вся эта пропаганда неслучайна. За ней стоят крупные западные игроки. Например, английская маркетинговая компания PR Network, которую спонсируют США и НАТО, добавил журналист. Кеосаян рассказал, почему Украина – не финальный этап спецоперации – видео >>Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.Читайте также:Видео: насколько эффективно оружие НАТО на Украине? >>

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журналист, украина, фейки, спецоперация