https://uz.sputniknews.ru/20220522/pervyy-etap-antiterroristicheskix-ucheniy-stran-shos-kogda-i-gde-startuet-24718185.html

Первый этап антитеррористических учений стран ШОС: когда и где стартует

Первый этап антитеррористических учений стран ШОС: когда и где стартует

Глава Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев раскрыл подробности о предстоящих маневрах.

2022-05-22T12:33+0500

2022-05-22T12:33+0500

2022-05-22T12:33+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Первый этап антитеррористических учений стран ШОС "Манесар-антитеррор-2022" начнется в июле.Об этом сообщил глава Исполкома Региональной антитеррористической структуру Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Руслан Мирзаев.Всего будет два этапа. Напомним: в настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.Всего за последние годы Узбекистан выдвинул 50 инициатив в рамках ШОС. О вкладе республики в развитие организации — в инфографике Sputnik.Читайте также:Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС >>

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