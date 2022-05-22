https://uz.sputniknews.ru/20220522/uzbekskie-polikliniki-obzavedutsya-fitobarami-24720126.html
Узбекские поликлиники обзаведутся фитобарами
Узбекские поликлиники обзаведутся фитобарами
Главное об изменениях в системе здравоохранения республики — в материале.
2022-05-22T13:31+0500
2022-05-22T13:31+0500
2022-05-22T13:31+0500
общество
поликлиника
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Во всех поликлиниках Узбекистана появятся кабинеты народной медицины и фитобары. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении". Новые методы лечения начнут применять с 1 июня. При этом каждые полгода Министерство здравоохранения должно будет пересматривать клинические протоколы, стандарты диагностики и лечения.Глава государства также утвердил площади для сооружению плантаций лекарственных растений. В постановлении перечислены проекты и прописана специализация районов Узбекистана по выращиванию и переработке лекарственных растений. Кроме того, в ближайшее время власти создадут лечебное отделение на 40 койко-мест в Республиканском научно-практическом центре народной медицины при клинике Ташкентской медицинской академии. В регионах появятся филиалы центра. С 1 сентября в Узбекистане также будут проводить ежегодный конкурс "Знатоки науки Ибн Сино" и международную выставку "Наследие Ибн Сино".Ранее президент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтики в республике.Читайте также:В Узбекистане в многолюдных местах откроют фитобары >>
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поликлиника, узбекистан
Узбекские поликлиники обзаведутся фитобарами
Главное об изменениях в системе здравоохранения республики — в материале.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Во всех поликлиниках Узбекистана появятся кабинеты народной медицины и фитобары.
Это предусмотрено постановлением
президента "О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении".
Новые методы лечения начнут применять с 1 июня. При этом каждые полгода Министерство здравоохранения должно будет пересматривать клинические протоколы, стандарты диагностики и лечения.
Глава государства также утвердил площади для сооружению плантаций лекарственных растений. В постановлении перечислены проекты и прописана специализация районов Узбекистана по выращиванию и переработке лекарственных растений.
Кроме того, в ближайшее время власти создадут лечебное отделение на 40 койко-мест в Республиканском научно-практическом центре народной медицины при клинике Ташкентской медицинской академии.
В регионах появятся филиалы центра.
С 1 сентября в Узбекистане также будут проводить ежегодный конкурс "Знатоки науки Ибн Сино" и международную выставку "Наследие Ибн Сино".
Ранее президент Шавкат Мирзиёев рассказал
о планах по развитию фармацевтики в республике.