Байден: в Японии открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний

"Сегодня мы условились о некоторых обязательствах с целью дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества (между Японией и США – ред.) и для реализации открытого и свободного Индо-тихоокеанского региона, где были бы созданы возможности и условия процветания для всех людей в регионе. Мы добились конкретного прогресса для людей, продвигая безопасный и надежный формат связи 5G и улучшая интернет-соединение для наших партнеров в регионе, улучшая критически важную инфраструктуру и укрепляя устойчивости цепочек поставок к потрясениям извне, в особенности, по такой продукции, как полупроводники, аккумуляторы и чрезвычайно важные минералы", - заявил он.