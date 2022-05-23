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Байден: в Японии открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний
Байден: в Японии открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний
Центр в Японии усилит готовность "на случай новых пандемий"
2022-05-23T14:22+0500
2022-05-23T14:22+0500
2022-05-23T14:22+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент США Байден сообщил о появлении подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в японской столице для повышенной готовности на случай новых пандемий.Байден сказал несколько слов и о борьбе с COVID-19."Построение сильной системы здравоохранения также является частью будущего, и для того, чтобы помочь миру подготовиться к следующей пандемии, у нас создано подразделение Центра по контролю и профилактике заболеваний США здесь, в Токио", - заключил он.Читайте также:Рёнхап: в КНДР число граждан с симптомами лихорадки выросло до 2,8 млнМясников рассказал, как можно заразиться оспой обезьян
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сша, япония, токио, пандемия, джо байден, заболевания
Байден: в Японии открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний
Новый Центр в Токио усилит готовность "на случай новых пандемий", пояснил американский президент.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент США Байден сообщил о появлении подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в японской столице для повышенной готовности на случай новых пандемий.
"Сегодня мы условились о некоторых обязательствах с целью дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества (между Японией и США – ред.) и для реализации открытого и свободного Индо-тихоокеанского региона, где были бы созданы возможности и условия процветания для всех людей в регионе. Мы добились конкретного прогресса для людей, продвигая безопасный и надежный формат связи 5G и улучшая интернет-соединение для наших партнеров в регионе, улучшая критически важную инфраструктуру и укрепляя устойчивости цепочек поставок к потрясениям извне, в особенности, по такой продукции, как полупроводники, аккумуляторы и чрезвычайно важные минералы", - заявил он.
Байден сказал несколько слов и о борьбе с COVID-19.
"Построение сильной системы здравоохранения также является частью будущего, и для того, чтобы помочь миру подготовиться к следующей пандемии, у нас создано подразделение Центра по контролю и профилактике заболеваний США здесь, в Токио", - заключил он.