https://uz.sputniknews.ru/20220523/daily-mail-evropa-ne-znaet-vsey-pravdy-ob-ukrainskom-rasizme-24751992.html

Daily Mail: Европа не знает всей правды об украинском расизме

Daily Mail: Европа не знает всей правды об украинском расизме

В европейских СМИ скрывают, что боевики на "Азовстали" были нацистами, носившими символику СС, пишет британский журналист.

2022-05-23T19:10+0500

2022-05-23T19:10+0500

2022-05-23T19:10+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Европу продолжают держать в неведении, намеренно утаивая правду о конфликте на Украине. Об этом информирует британское издание Daily Mail.Как сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, в своей статье журналист Питер Хитченс проанализировал, как, в частности, описывают европейские СМИ недавнюю сдачу плен боевиков с "Азовстали".Вместо выражений "сдались в плен", "капитуляция", которые, по его данным, сознательно не используются, событие повсеместно называют "эвакуацией".Скрывают здесь и такое немаловажное обстоятельство, что это были нацисты, которые носили символику СС.Те в Европе, кто рассуждают про Украину, ничего не знают об мерзких, расистских корнях украинского национализма, указывает автор.Как оказалось, ничего неизвестно европейцам и о дискриминации русского языка, которую проводили киевские власти.Описывая реакцию собеседницы, он заключает: "еще больше поражает, что столь образованная британка ничего обо всем этом не знала".Ранее латиноамериканский журналист Рикардо Санчес Серра заявил, что европейцам "промыли мозги" фейковыми новостями, и сейчас люди попросту утратили возможность отличить ложь от правды.Напомним, Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого проводится демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.По заявлению минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивает Путин.Читайте также: Священника на Украине облили зеленкой во время службы

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