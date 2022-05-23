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Глава МИД Мали: антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам - видео
Глава МИД Мали: антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам - видео
Министр иностранных дел Мали рассказал, что Россия выражает готовность помочь стране справиться с продовольственным и экономическим кризисом.
2022-05-23T12:25+0500
2022-05-23T12:27+0500
в мире
запад
санкции
бедность
кризис
продовольствие
экономика
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Санкции Запада против России парализовали экономическую систему и ударили по бедным странам. Это, в свою очередь, ухудшило глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав экономический кризис. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости.Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что страна столкнулась с дефицитом пшеницы, так как крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а потребителями - бедные страны третьего мира.По его словам, санкции не только не решают проблему, а, напротив, усложняют ситуацию.Также министр заявил, что от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, могут погибнуть больше людей, чем от рук террористов.По его заявлению, многие люди будут фактически "приговорены к смертной казни", поскольку они лишатся доступа к продуктам питания, и даже продовольственная и гуманитарная помощь не поможет ситуации, так как международные связи в области торговли, экономики и финансов сильно нарушены.Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.Напомним, Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, предупредил что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине грозит ростом цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Читайте также:
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запад, санкции, бедность, кризис, продовольствие, экономика

Глава МИД Мали: антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам - видео

12:25 23.05.2022 (обновлено: 12:27 23.05.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД Мали А. Диопа РИА Новости
Интервью главы МИД Мали А. Диопа РИА Новости - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Мали рассказал, что Россия выражает готовность помочь стране справиться с продовольственным и экономическим кризисом.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Санкции Запада против России парализовали экономическую систему и ударили по бедным странам. Это, в свою очередь, ухудшило глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав экономический кризис. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости.
"Сейчас мы только начали оценку всей ситуации (впоследствии введения санкций против РФ). Но уже можно отметить, что цены на все продукты выросли... Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения", - отметил Диоп.
Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что страна столкнулась с дефицитом пшеницы, так как крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а потребителями - бедные страны третьего мира.
"То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке. Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию", - подчеркнул министр.
По его словам, санкции не только не решают проблему, а, напротив, усложняют ситуацию.
"Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам. Вне зависимости от воли Мали западные санкции в целом влияют на всех. Очевидно, что это повлияет на продовольственную ситуацию в мире", - добавил глава МИД Мали.
Также министр заявил, что от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, могут погибнуть больше людей, чем от рук террористов.
"Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство", - заключил Диоп.
По его заявлению, многие люди будут фактически "приговорены к смертной казни", поскольку они лишатся доступа к продуктам питания, и даже продовольственная и гуманитарная помощь не поможет ситуации, так как международные связи в области торговли, экономики и финансов сильно нарушены.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
Напомним, Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, предупредил что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине грозит ростом цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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