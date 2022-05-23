https://uz.sputniknews.ru/20220523/glava-mid-mali-antirossiyskie-sanktsii-zapada-udarili-po-bednym-stranam---video-24738618.html

Глава МИД Мали: антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам - видео

Глава МИД Мали: антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам - видео

Министр иностранных дел Мали рассказал, что Россия выражает готовность помочь стране справиться с продовольственным и экономическим кризисом.

2022-05-23T12:25+0500

2022-05-23T12:25+0500

2022-05-23T12:27+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Санкции Запада против России парализовали экономическую систему и ударили по бедным странам. Это, в свою очередь, ухудшило глобальную экономическую ситуацию, спровоцировав экономический кризис. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости.Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что страна столкнулась с дефицитом пшеницы, так как крупнейшими производителями являются Россия и Украина, а потребителями - бедные страны третьего мира.По его словам, санкции не только не решают проблему, а, напротив, усложняют ситуацию.Также министр заявил, что от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, могут погибнуть больше людей, чем от рук террористов.По его заявлению, многие люди будут фактически "приговорены к смертной казни", поскольку они лишатся доступа к продуктам питания, и даже продовольственная и гуманитарная помощь не поможет ситуации, так как международные связи в области торговли, экономики и финансов сильно нарушены.Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.Напомним, Запад ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, предупредил что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине грозит ростом цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Читайте также:

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запад, санкции, бедность, кризис, продовольствие, экономика