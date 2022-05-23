https://uz.sputniknews.ru/20220523/muzykanty-iz-italii-otkazalis-igrat-na-konkurse-iz-za-otstraneniya-rossiyanok-24732993.html

Музыканты из Италии отказались играть на конкурсе из-за отстранения россиянок

Музыканты из Италии отказались играть на конкурсе из-за отстранения россиянок

Решение об исключении российских скрипачек организаторы обосновали тем, что просто следовали "общему тренду".

2022-05-23T09:24+0500

2022-05-23T09:24+0500

2022-05-23T09:24+0500

в мире

италия

музыканты

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Участники оркестра FVG решили не выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера Lipizer после отстранения трех российских скрипачек. Об этом сообщает издание Friuli Sera со ссылкой на руководителя коллектива Паоло Петициоля.По его словам, культура призвана объединять людей и народы, а не сеять между ними разногласия и вражду, поэтому политика не должна вмешиваться в эту сферу.Запад хочет лишить Россию культуры >>Россиянок исключили по политическим мотивам из-за ситуации на Украине.Организаторы конкурса обосновали свое решение тем, что просто следовали "общему тренду". Однако мэр города Гориция, в котором должен пройти Lipizer, осудил решение. Он назвал его "непонятным", "неприемлемым" и направил письмо директору конкурса с просьбой вовсе отменить мероприятие. Ему ответили отказом.Ранее президент Владимир Путин заявил о дискриминации России и всего русского на Западе.По его словам, "культура отмены" в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры.Путин добавил, что сейчас с концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова", запрещаются русские писатели, например, Федор Достоевский.Президент подчеркнул, что в последний раз такую "массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии".Читайте также:Итальянский певец Пупо исполнил советский хит в поддержку России — видео >>

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италия, музыканты