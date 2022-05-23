https://uz.sputniknews.ru/20220523/rossiya-rasshirit-moschnosti-sodovogo-zavoda-v-uzbekistane-24741827.html

Россия расширит мощности содового завода в Узбекистане

Россия расширит мощности содового завода в Узбекистане

В результате будет создано 300 новых рабочих мест, в поселке Елабат также построят 20 многоэтажек "Янги Узбекистон".

2022-05-23T14:41+0500

2022-05-23T14:41+0500

2022-05-23T14:41+0500

экономика

узбекистан

завод

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Российская компания "Салюс" выиграла тендер на реализацию "под ключ" проекта с участием Кунградского содового завода.Мощности предприятия планируют увеличить в 2,25 раза — до 450 тысяч тонн кальцинированной соды в год.По предварительным расчетам, финансирование проекта стоимостью $180 млн осуществят за счет прямых инвестиций на $50 млн и привлекаемых кредитов на $130 млн.В августе 2008 года китайская CITIC Ltd ввела в эксплуатацию Кунградский содовый завод общей стоимостью $250 млн и проектной мощностью 100 тыс. тонн кальцинированной соды в год. Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL — видео >>В январе 2016-го компания расширила мощности завода в два раза за $110 млн. Проекты финансировались за счет китайских кредитов и средств узбекской стороны.В 2020-м компания NCV International DMCC из ОАЭ приобрела 51% акций предприятия, другим акционером завода остается АО "Узхимпром" (49%).В советские годы в Узбекистан завозили 150-160 тыс. тонн кальцинированной соды. Сырьевой базой завода являются месторождение поваренной соли "Барсакельмес" с разведанными запасами более 130 млн тонн и месторождение известняка "Джамансай" — около 70 млн тонн.Читайте также:

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узбекистан, завод