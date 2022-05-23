https://uz.sputniknews.ru/20220523/rossiya-rasshirit-moschnosti-sodovogo-zavoda-v-uzbekistane-24741827.html
Россия расширит мощности содового завода в Узбекистане
Россия расширит мощности содового завода в Узбекистане
В результате будет создано 300 новых рабочих мест, в поселке Елабат также построят 20 многоэтажек "Янги Узбекистон".
2022-05-23T14:41+0500
2022-05-23T14:41+0500
2022-05-23T14:41+0500
экономика
узбекистан
завод
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Российская компания "Салюс" выиграла тендер на реализацию "под ключ" проекта с участием Кунградского содового завода.Мощности предприятия планируют увеличить в 2,25 раза — до 450 тысяч тонн кальцинированной соды в год.По предварительным расчетам, финансирование проекта стоимостью $180 млн осуществят за счет прямых инвестиций на $50 млн и привлекаемых кредитов на $130 млн.В августе 2008 года китайская CITIC Ltd ввела в эксплуатацию Кунградский содовый завод общей стоимостью $250 млн и проектной мощностью 100 тыс. тонн кальцинированной соды в год. Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL — видео >>В январе 2016-го компания расширила мощности завода в два раза за $110 млн. Проекты финансировались за счет китайских кредитов и средств узбекской стороны.В 2020-м компания NCV International DMCC из ОАЭ приобрела 51% акций предприятия, другим акционером завода остается АО "Узхимпром" (49%).В советские годы в Узбекистан завозили 150-160 тыс. тонн кальцинированной соды. Сырьевой базой завода являются месторождение поваренной соли "Барсакельмес" с разведанными запасами более 130 млн тонн и месторождение известняка "Джамансай" — около 70 млн тонн.Читайте также:
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узбекистан, завод
Россия расширит мощности содового завода в Узбекистане
В результате будет создано 300 новых рабочих мест, в поселке Елабат также построят 20 многоэтажек "Янги Узбекистон".
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Российская компания "Салюс" выиграла тендер на реализацию "под ключ" проекта с участием Кунградского содового завода.
Мощности предприятия планируют
увеличить в 2,25 раза — до 450 тысяч тонн кальцинированной соды в год.
По предварительным расчетам, финансирование проекта стоимостью $180 млн осуществят за счет прямых инвестиций на $50 млн и привлекаемых кредитов на $130 млн.
В августе 2008 года китайская CITIC Ltd ввела в эксплуатацию Кунградский содовый завод общей стоимостью $250 млн и проектной мощностью 100 тыс. тонн кальцинированной соды в год.
В январе 2016-го компания расширила мощности завода в два раза за $110 млн. Проекты финансировались за счет китайских кредитов и средств узбекской стороны.
В 2020-м компания NCV International DMCC из ОАЭ приобрела 51% акций предприятия, другим акционером завода остается АО "Узхимпром" (49%).
В советские годы в Узбекистан завозили 150-160 тыс. тонн кальцинированной соды. Сырьевой базой завода являются месторождение поваренной соли "Барсакельмес" с разведанными запасами более 130 млн тонн и месторождение известняка "Джамансай" — около 70 млн тонн.