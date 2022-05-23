https://uz.sputniknews.ru/20220523/ferganskiy-npz-obrel-novogo-vladeltsa-24735558.html

Ферганский НПЗ обрел нового владельца

Ферганский НПЗ обрел нового владельца

Власти продали завод в частные руки под обязательства кардинальной модернизации.

2022-05-23T10:59+0500

2022-05-23T10:59+0500

2022-05-23T10:59+0500

общество

завод

ферганский нефтеперерабатывающий завод

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод (Ферганский НПЗ) продали частной компании. Об этом сообщили в Агентстве по управлению государственными активами.Крупнейшее предприятие страны, которое построили в 1959-м, решили отдать на приватизацию из-за изношенности оборудования и низкой рентабельности.Работы по реконструкции и модернизации не проводились здесь последние 20 лет. Как следствие, ежегодная мощность завода упала с переработанных здесь в 2010 году 1-1,5 млн тонн сырой нефти до 900 тыс. тонн сырья в 2020-м.По итогам открытых торгов, владельцем 100% доли предприятия стало ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi — это крупнейшая частная нефтегазовая компания страны, участник стратегических проектов в Узбекистане, в том числе по увеличению добычи нефти.Компании принадлежат права недропользования на 103 месторождения, около 80% добычи нефти и около 22% доказанных запасов газа. Полученное сырье здесь перерабатывают в бензин, дизель, масло, авиационный керосин.Ферганский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск бензина АИ-95 >>Новый владелец обязуется вложить в развитие завода более $380 млн. Инвестиции направят на создание производства современных и экологически чистых бензинов и дизельного топлива по требованиям Евро-5, авиакеросина Джет А-1. Объем производства сжиженного природного газа и производственных мощностей, в свою очередь, доведут не менее чем до 2 млн тонн.Помимо инвестиционных обязательств, компания также обязуется не сокращать численность персонала, не уменьшать размер зарплаты работников по состоянию на дату закрытия сделки, обеспечить сохранение основных условий коллективного договора.Президент подписал постановление о модернизации Ферганского НПЗ еще в 2019-м. Осуществить проект планировалось за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources, зарегистрированной в Индонезии.Модернизация завода до 2022 года оценивалась в $875 млн. Ожидалось, что индонезийская компания создаст консорциум для дальнейшей эксплуатации завода, а затем выкупит госактивы НПЗ. Однако РТ Trans Asia Resources так и не приступила к реализации проекта.Читайте также:Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL — видео >>

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завод, ферганский нефтеперерабатывающий завод