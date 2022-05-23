https://uz.sputniknews.ru/20220523/ferganskiy-npz-obrel-novogo-vladeltsa-24735558.html
Ферганский НПЗ обрел нового владельца
Ферганский НПЗ обрел нового владельца
Власти продали завод в частные руки под обязательства кардинальной модернизации.
2022-05-23T10:59+0500
2022-05-23T10:59+0500
2022-05-23T10:59+0500
общество
завод
ферганский нефтеперерабатывающий завод
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод (Ферганский НПЗ) продали частной компании. Об этом сообщили в Агентстве по управлению государственными активами.Крупнейшее предприятие страны, которое построили в 1959-м, решили отдать на приватизацию из-за изношенности оборудования и низкой рентабельности.Работы по реконструкции и модернизации не проводились здесь последние 20 лет. Как следствие, ежегодная мощность завода упала с переработанных здесь в 2010 году 1-1,5 млн тонн сырой нефти до 900 тыс. тонн сырья в 2020-м.По итогам открытых торгов, владельцем 100% доли предприятия стало ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi — это крупнейшая частная нефтегазовая компания страны, участник стратегических проектов в Узбекистане, в том числе по увеличению добычи нефти.Компании принадлежат права недропользования на 103 месторождения, около 80% добычи нефти и около 22% доказанных запасов газа. Полученное сырье здесь перерабатывают в бензин, дизель, масло, авиационный керосин.Ферганский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск бензина АИ-95 >>Новый владелец обязуется вложить в развитие завода более $380 млн. Инвестиции направят на создание производства современных и экологически чистых бензинов и дизельного топлива по требованиям Евро-5, авиакеросина Джет А-1. Объем производства сжиженного природного газа и производственных мощностей, в свою очередь, доведут не менее чем до 2 млн тонн.Помимо инвестиционных обязательств, компания также обязуется не сокращать численность персонала, не уменьшать размер зарплаты работников по состоянию на дату закрытия сделки, обеспечить сохранение основных условий коллективного договора.Президент подписал постановление о модернизации Ферганского НПЗ еще в 2019-м. Осуществить проект планировалось за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources, зарегистрированной в Индонезии.Модернизация завода до 2022 года оценивалась в $875 млн. Ожидалось, что индонезийская компания создаст консорциум для дальнейшей эксплуатации завода, а затем выкупит госактивы НПЗ. Однако РТ Trans Asia Resources так и не приступила к реализации проекта.Читайте также:Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL — видео >>
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завод, ферганский нефтеперерабатывающий завод
Ферганский НПЗ обрел нового владельца
Власти продали завод в частные руки под обязательства кардинальной модернизации.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод (Ферганский НПЗ) продали частной компании.
Об этом сообщили
в Агентстве по управлению государственными активами.
Крупнейшее предприятие страны, которое построили в 1959-м, решили отдать на приватизацию из-за изношенности оборудования и низкой рентабельности.
Работы по реконструкции и модернизации не проводились здесь последние 20 лет. Как следствие, ежегодная мощность завода упала с переработанных здесь в 2010 году 1-1,5 млн тонн сырой нефти до 900 тыс. тонн сырья в 2020-м.
По итогам открытых торгов, владельцем 100% доли предприятия стало ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi — это крупнейшая частная нефтегазовая компания страны, участник стратегических проектов в Узбекистане, в том числе по увеличению добычи нефти.
Компании принадлежат права недропользования на 103 месторождения, около 80% добычи нефти и около 22% доказанных запасов газа. Полученное сырье здесь перерабатывают в бензин, дизель, масло, авиационный керосин.
Новый владелец обязуется вложить в развитие завода более $380 млн. Инвестиции направят на создание производства современных и экологически чистых бензинов и дизельного топлива по требованиям Евро-5, авиакеросина Джет А-1.
Объем производства сжиженного природного газа и производственных мощностей, в свою очередь, доведут не менее чем до 2 млн тонн.
Помимо инвестиционных обязательств, компания также обязуется не сокращать численность персонала, не уменьшать размер зарплаты работников по состоянию на дату закрытия сделки, обеспечить сохранение основных условий коллективного договора.
Президент подписал постановление о модернизации Ферганского НПЗ еще в 2019-м. Осуществить проект планировалось
за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources, зарегистрированной в Индонезии.
Модернизация завода до 2022 года оценивалась в $875 млн. Ожидалось, что индонезийская компания создаст консорциум для дальнейшей эксплуатации завода, а затем выкупит госактивы НПЗ. Однако РТ Trans Asia Resources так и не приступила к реализации проекта.