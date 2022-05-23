https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-krymu-rasskazali-ob-izmenenii-statusa-azovskogo-morya-24736505.html

В Крыму рассказали об изменении статуса Азовского моря

В Крыму рассказали об изменении статуса Азовского моря

Постпред Крыма Мурадов: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР

2022-05-23T11:21+0500

2022-05-23T11:21+0500

2022-05-23T11:35+0500

специальная военная операция россии в донбассе

крым

море

статус

днр

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Статус Азовского моря изменился в ходе российской специальной операции на Украине — теперь оно стало морем совместного пользования России и ДНР. Об этом заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По словам постпреда, после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, Киев, очевидно, потеряет выход к Азовскому морю.Минобороны России 20 мая сообщило, что полностью освобождена территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Рамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"Жозеп Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за их поставок на Украину

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