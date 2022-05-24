https://uz.sputniknews.ru/20220524/chto-vydayut-besplatno-raz-v-mesyats-odinokim-pensioneram-i-litsam-s-invalidnostyu-24757319.html
Что выдают бесплатно раз в месяц одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью
Что выдают бесплатно раз в месяц одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью
В Узбекистане одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью выдают бесплатно продукты и товары для бытового пользования.
2022-05-24T09:05+0500
2022-05-24T09:05+0500
2022-05-24T09:08+0500
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пенсионеры
инвалиды
социальные пособия
помощь
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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Одиноким пожилым людям и лицам с инвалидностью, которым необходима посторонняя помощь, ежемесячно предоставляют бесплатно 19 наименований продуктов питания и товаров бытового пользования. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.На одного человека в месяц выделяют следующее:Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в социальной защите и помощи.Так, с 1 мая престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимый стаж работы, проживающим в домах "Саховат", будут ежемесячно выплачивать 20% от размера соответствующей пенсии на личные расходы.Кроме того, власти обеспечат воинов-ветеранов с инвалидностью, участвовавших в афганской войне, современными протезно-ортопедическими изделиями, изготовленными по индивидуальным меркам.Также в Узбекистане внедрят систему выделения государственной субсидии территориальным подразделениям Общества инвалидов Узбекистана, Общества слепых Узбекистана, Общества глухих Узбекистана, а также Ассоциации инвалидов Узбекистана за счет общественных региональных фондов.В 2022-2023 годах власти направят 600 млрд сумов на строительство и ремонт государственных социальных учреждений и укрепление их материально-технической базы.Читайте также: В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента В Узбекистане запретили увольнять пенсионеров
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пенсионеры, инвалиды, социальные пособия, помощь
Что выдают бесплатно раз в месяц одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью
09:05 24.05.2022 (обновлено: 09:08 24.05.2022)
В Узбекистане одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью выдают бесплатно продукты и товары для бытового пользования.
ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik.
Одиноким пожилым людям и лицам с инвалидностью, которым необходима посторонняя помощь, ежемесячно предоставляют бесплатно 19 наименований продуктов питания и товаров бытового пользования. Об этом сообщает
Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.
На одного человека в месяц выделяют следующее:
мука (высшего сорта) – 3 кг;
говядина (без костей) – 1 кг;
мясо домашней птицы – 1 кг;
подсолнечное масло – 1 л;
зеленый или черный чай – 200 г;
банное (туалетное) мыло – 100 г;
хозяйственное мыло (65%) – 200 г;
стиральный порошок – 150 г;
подгузники для взрослых – 8 шт.;
антибактериальное мыло – 0,1 кг;
жидкое или гелевое антисептическое средство (с содержанием спирта не менее 60%) – 250 мл;
стерильные одноразовые маски и перчатки – по 10 шт.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в социальной защите и помощи.
Так, с 1 мая престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимый стаж работы, проживающим в домах "Саховат", будут ежемесячно выплачивать 20% от размера соответствующей пенсии на личные расходы.
Кроме того, власти обеспечат воинов-ветеранов с инвалидностью, участвовавших в афганской войне, современными протезно-ортопедическими изделиями, изготовленными по индивидуальным меркам.
Также в Узбекистане внедрят систему выделения государственной субсидии территориальным подразделениям Общества инвалидов Узбекистана, Общества слепых Узбекистана, Общества глухих Узбекистана, а также Ассоциации инвалидов Узбекистана за счет общественных региональных фондов.
В 2022-2023 годах власти направят 600 млрд сумов на строительство и ремонт государственных социальных учреждений и укрепление их материально-технической базы.