https://uz.sputniknews.ru/20220524/chto-vydayut-besplatno-raz-v-mesyats-odinokim-pensioneram-i-litsam-s-invalidnostyu-24757319.html

Что выдают бесплатно раз в месяц одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью

Что выдают бесплатно раз в месяц одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью

В Узбекистане одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью выдают бесплатно продукты и товары для бытового пользования.

2022-05-24T09:05+0500

2022-05-24T09:05+0500

2022-05-24T09:08+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Одиноким пожилым людям и лицам с инвалидностью, которым необходима посторонняя помощь, ежемесячно предоставляют бесплатно 19 наименований продуктов питания и товаров бытового пользования. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на lex.uz.На одного человека в месяц выделяют следующее:Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в социальной защите и помощи.Так, с 1 мая престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимый стаж работы, проживающим в домах "Саховат", будут ежемесячно выплачивать 20% от размера соответствующей пенсии на личные расходы.Кроме того, власти обеспечат воинов-ветеранов с инвалидностью, участвовавших в афганской войне, современными протезно-ортопедическими изделиями, изготовленными по индивидуальным меркам.Также в Узбекистане внедрят систему выделения государственной субсидии территориальным подразделениям Общества инвалидов Узбекистана, Общества слепых Узбекистана, Общества глухих Узбекистана, а также Ассоциации инвалидов Узбекистана за счет общественных региональных фондов.В 2022-2023 годах власти направят 600 млрд сумов на строительство и ремонт государственных социальных учреждений и укрепление их материально-технической базы.Читайте также: В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента В Узбекистане запретили увольнять пенсионеров

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пенсионеры, инвалиды, социальные пособия, помощь