https://uz.sputniknews.ru/20220524/futbolistki-uzbekistana-primut-uchastie-v-mejdunarodnom-turnire-v-mongolii-24756196.html

Футболистки Узбекистана примут участие в международном турнире в Монголии

Футболистки Узбекистана примут участие в международном турнире в Монголии

Турнир пройдет в столице Монголии Улан-Баторе с 24 по 28 мая.

2022-05-24T10:15+0500

2022-05-24T10:15+0500

2022-05-24T10:15+0500

спорт

узбекистан

футбол

женщины

монголия

турнир

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Женская сборная по футболу (U-17) отбыла на международный турнир в Монголию. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.Турнир пройдет в столице Монголии Улан-Баторе с 24 по 28 мая.В своей подгруппе узбекистанкам предстоят встречи с соперницами из Монголии, Сингапура и Малайзии.Наставник женской сборной Узбекистана U-17 — Ильхом Ханджариев.Так, в нынешнем году в Узбекистане на развитие спорта власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017 году. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мизиёева.За последние пять лет на спортивную сфера из бюджета направлено 4 трлн сумов. В республике ввели в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировали еще 110 объектов.В частности, изменятся подходы к подготовке талантливых спортсменов. Так, в каждой махалле дважды в год будут проходить соревнования для молодежи. Тех, кто на этих состязаниях покажет хорошие результаты, внесут в электронный реестр. В дальнейшем эти молодые спортсмены смогут бесплатно заниматься с тренерами в специальных группах при спортивных школах.Тех, кто на занятиях в спецгруппах проявит потенциал к профессиональному спорту, зачислят в специализированные спортивные школы.При этом заработная плата тренеров в спортивных школах вырастет на 35%, а директора школ, тренеры и другие специалисты, добившиеся в своей работе хороших результатов, получат дополнительную 50% надбавку.Тренеры, чьи воспитанники выиграют областные первенства, получат надбавку в 5%, республиканские – 20%.В ходе совещания глава государства дал поручения профильным министерствам и ведомствам.Напомним, в этом году Узбекистан примет чемпионат Азии по футболу среди женщин, который пройдет с 15 по 28 августа.Читайте также: В Узбекистане на развитие спорта выделили 2,3 трлн сумовУзбекистан примет чемпионат Азии по футболу среди женщин

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узбекистан, футбол, женщины, монголия, турнир