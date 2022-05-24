https://uz.sputniknews.ru/20220524/glava-melitopolya-boeviki-azova-otkazali-beremennoy-v-evakuatsii-24769093.html

Глава Мелитополя: боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации

Глава Мелитополя: боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко поделилась историей беженцев из Волновахи.

2022-05-24T14:20+0500

2022-05-24T14:20+0500

2022-05-24T14:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

боевики

беременность

эвакуация

беженцы

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Ташкент, 24 мая – Sputnik. Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) отказали беременной в эвакуации из города.Данильченко сообщила, что "когда российские военные освободили город, мужчина обратился к ним". Помимо этого, она рассказала, что несколько дней назад молодая пара стала родителями - у них появился на свет мальчик. Семья решила остаться в Мелитополе, чтобы жить и работать на благо города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:

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боевики, беременность, эвакуация, беженцы