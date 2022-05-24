https://uz.sputniknews.ru/20220524/glava-melitopolya-boeviki-azova-otkazali-beremennoy-v-evakuatsii-24769093.html
Глава Мелитополя: боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации
Глава Мелитополя: боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко поделилась историей беженцев из Волновахи.
2022-05-24T14:20+0500
2022-05-24T14:20+0500
2022-05-24T14:20+0500
специальная военная операция россии в донбассе
боевики
беременность
эвакуация
беженцы
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Ташкент, 24 мая – Sputnik. Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) отказали беременной в эвакуации из города.Данильченко сообщила, что "когда российские военные освободили город, мужчина обратился к ним". Помимо этого, она рассказала, что несколько дней назад молодая пара стала родителями - у них появился на свет мальчик. Семья решила остаться в Мелитополе, чтобы жить и работать на благо города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:
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боевики, беременность, эвакуация, беженцы
Глава Мелитополя: боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко поделилась историей беженцев из Волновахи.
Ташкент, 24 мая – Sputnik.
Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала
, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) отказали беременной в эвакуации из города.
"Была одна история, которая поразила больше всего. К нам приехали беженцы из Волновахи. Девушка была беременна, муж обратился к боевикам из "Азова" с просьбой вывести беременную жену с опасной территории, а ему отказали, сказав: умрет мать, умрет и ее ребенок", - сказала она.
Данильченко сообщила, что "когда российские военные освободили город, мужчина обратился к ним".
"Они организовали им вертолет, который привез их сюда. Здесь им оказали всю необходимую помощь и поддержку. Семья была очень благодарна российским военным и мелитопольцам за то, что мы их так радушно приняли", - подчеркнула мэр.
Помимо этого, она рассказала, что несколько дней назад молодая пара стала родителями - у них появился на свет мальчик. Семья решила остаться в Мелитополе, чтобы жить и работать на благо города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.