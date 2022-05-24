https://uz.sputniknews.ru/20220524/kadyrov-zayavil-o-tysyachax-soldat-vsu-pogibshix-radi-kresla-zelenskogo-24771369.html

Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла Зеленского

Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла Зеленского

Глава Чечни рассказал, что количество украинских военных, осознавших "истинную сущность киевского режима" растет.

2022-05-24T16:00+0500

2022-05-24T16:00+0500

2022-05-24T16:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тысячи украинских солдат погибли и пострадали, так как они были выставлены "словно пушечное мясо" ради сохранения "теплого кресла" Владимира Зеленского. Кадыров рассказал, что многие из солдат ВСУ никогда раньше не держали оружие в руках.В своем Telegram-канале чеченский лидер опубликовал видео с допросом пленного украинского военнослужащего. Солдат рассказал, что питание доставляли нерегулярно, боеприпасов было мало, а из средств связи в наличие было лишь одно радио.Также Кадыров призвал украинских военнослужащих "добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям". Он посоветовал им "не затягивать с решением", так как "наступление освободительной армии продвигается крайне быстро".Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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рамзан кадыров, владимир зеленский