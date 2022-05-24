https://uz.sputniknews.ru/20220524/kiselev-o-tselyax-foruma-novye-smysly-novoy-realnosti-24769294.html
Киселев о целях форума "Новые смыслы новой реальности"
Киселев о целях форума "Новые смыслы новой реальности"
Международный форум направлен на работу с современными вызовами, заявил в ходе мероприятия генеральный директор МИА "Россия сегодня"
2022-05-24T13:35+0500
2022-05-24T13:35+0500
2022-05-24T13:35+0500
россия
дмитрий киселев
форум
миа "россия сегодня"
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ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Форум "Новые смыслы новой реальности" "заточен" на работу с вызовами сегодняшних перемен и создание нового языка "для написания новой конструкции мира", сказал в ходе мероприятия генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве. Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции.Читайте также: В России появится новая концепция внешней политики - Захарова
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дмитрий киселев, форум, миа "россия сегодня"
Киселев о целях форума "Новые смыслы новой реальности"
Международный форум направлен на работу с современными вызовами, заявил в ходе мероприятия генеральный директор МИА "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Форум "Новые смыслы новой реальности" "заточен" на работу с вызовами сегодняшних перемен и создание нового языка "для написания новой конструкции мира", сказал в ходе мероприятия генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Перемены вдохновляют и бросают вызов, вызов осмысления происходящего, создание нового языка для написания новой конструкции мира, что возникает прямо на наших глазах. Форум медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы новой реальности" как раз "заточен" именно под эту задачу. Желаю всем участникам напряжённой интеллектуальной работы. Она крайне важна", - сказал Киселев в ходе форума.
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве.
Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции.