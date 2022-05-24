https://uz.sputniknews.ru/20220524/kiselev-o-tselyax-foruma-novye-smysly-novoy-realnosti-24769294.html

Киселев о целях форума "Новые смыслы новой реальности"

Киселев о целях форума "Новые смыслы новой реальности"

Международный форум направлен на работу с современными вызовами, заявил в ходе мероприятия генеральный директор МИА "Россия сегодня"

2022-05-24T13:35+0500

2022-05-24T13:35+0500

2022-05-24T13:35+0500

россия

дмитрий киселев

форум

миа "россия сегодня"

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ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Форум "Новые смыслы новой реальности" "заточен" на работу с вызовами сегодняшних перемен и создание нового языка "для написания новой конструкции мира", сказал в ходе мероприятия генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве. Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции.Читайте также: В России появится новая концепция внешней политики - Захарова

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дмитрий киселев, форум, миа "россия сегодня"