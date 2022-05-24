https://uz.sputniknews.ru/20220524/medvedev-zayavil-chto-respubliki-donbassa-ne-vernutsya-v-sostav-ukrainy-24774368.html

Медведев заявил, что республики Донбасса не вернутся в состав Украины

Медведев заявил, что республики Донбасса не вернутся в состав Украины

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал план Италии по урегулированию ситуации на Украине.

2022-05-24T18:21+0500

2022-05-24T18:21+0500

2022-05-24T18:21+0500

россия

дмитрий медведев

донбасс

украина

совет безопасности российской федерации

италия

урегулирование

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал план Италии по "мирному урегулированию" украинского кризиса в своем Telegram-канале.Медведев заявил, что "Запад охватил зуд создания "мирных планов". Он отметил, что итальянский план не учитывает современные реалии и назвал его "чистым потоком сознания европейских графоманов".Ранее итальянская газета La Republica сообщала, что Италия передала генсеку ООН Антониу Гуттеришу план урегулирования кризиса на Украине. Известно, что документ состоит из четырех этапов.Зампред российского Совбеза, комментируя пункты итальянского плана, подчеркнул, что республики Донбасса в состав Украины не вернутся.Также российский зампред отметил, что Украина не желает договариваться.Он особо выделил, что предлагаемые мирные инициативы должны быть основаны на мирном расчете и отражать сложившееся положение дел.В российском МИД ранее заявили, что получили от Италии предложение по урегулированию украинского кризиса и изучают его. Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним.Читайте также:

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дмитрий медведев, донбасс, украина, совет безопасности российской федерации, италия, урегулирование