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Неделя зиёрат туризма: что приготовил для гостей Узбекистан
Неделя зиёрат туризма: что приготовил для гостей Узбекистан
О том, какие мероприятия запланированы в рамках фестиваля, читайте в материале.
2022-05-24T10:41+0500
2022-05-24T10:41+0500
общество
узбекистан
туризм
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане состоится Неделя зиёрат-туризма.Фестиваль запланирован на первую неделю ноября. Какие мероприятия подготовили в рамках Недели зиёрат туризма:Организационный комитет возглавил зампремьера, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.В ближайшее время власти объявят открытый конкурс на лучший логотип Недели зиёрат туризма.Ранее правительство утвердило новые меры по развитию туризма в Узбекистане в 2022 году.Читайте также:Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан &gt;&gt;Зиёрат туризм: иностранным авиакомпаниям предоставят скидку до 50% &gt;&gt;
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узбекистан, туризм, фестиваль

Неделя зиёрат туризма: что приготовил для гостей Узбекистан

10:41 24.05.2022
© Pixabay / Khusen RustamovВосход в Узбекистане
Восход в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2022
© Pixabay / Khusen Rustamov
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О том, какие мероприятия запланированы в рамках фестиваля, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане состоится Неделя зиёрат-туризма.
Фестиваль запланирован на первую неделю ноября.
Какие мероприятия подготовили в рамках Недели зиёрат туризма:
в Самаркандской области — церемония открытия Недели, конференция "Исламское наследие Узбекистана", фестиваль "Народные песни";
в Бухарской области — форум "Выпускники Мир Араб", выставки "Современная исламская архитектура", "Исламская каллиграфия и живопись";
в Ташкенте — круглый стол "Исламская экономика", выставка "Национальная одежда", а также конференция "Халол туризм" и фестиваль "Халол таомлар";
семинары, научно-практические конференции и образовательно-культурные мероприятия по развитию паломнического туризма.
Организационный комитет возглавил зампремьера, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.
В ближайшее время власти объявят открытый конкурс на лучший логотип Недели зиёрат туризма.
Ранее правительство утвердило новые меры по развитию туризма в Узбекистане в 2022 году.
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