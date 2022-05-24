https://uz.sputniknews.ru/20220524/nedelya-ziyorat-turizma-chto-prigotovil-dlya-gostey-uzbekistan-24760328.html

Неделя зиёрат туризма: что приготовил для гостей Узбекистан

Неделя зиёрат туризма: что приготовил для гостей Узбекистан

О том, какие мероприятия запланированы в рамках фестиваля, читайте в материале.

2022-05-24T10:41+0500

2022-05-24T10:41+0500

2022-05-24T10:41+0500

общество

узбекистан

туризм

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане состоится Неделя зиёрат-туризма.Фестиваль запланирован на первую неделю ноября. Какие мероприятия подготовили в рамках Недели зиёрат туризма:Организационный комитет возглавил зампремьера, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.В ближайшее время власти объявят открытый конкурс на лучший логотип Недели зиёрат туризма.Ранее правительство утвердило новые меры по развитию туризма в Узбекистане в 2022 году.Читайте также:Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан >>Зиёрат туризм: иностранным авиакомпаниям предоставят скидку до 50% >>

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узбекистан, туризм, фестиваль