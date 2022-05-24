https://uz.sputniknews.ru/20220524/neobychnyy-fleshmob-proshel-v-aeroportu-tashkenta--video-24755885.html

Необычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видео

Необычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видео

В зале прилета международного аэропорта Ташкента вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфония Бетховена.

2022-05-24T08:45+0500

2022-05-24T08:45+0500

2022-05-24T10:02+0500

общество

аэропорт ташкента

флешмоб

музыканты

симфонический оркестр

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Симфонический оркестр Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера Комолиддина Уринбаева провели флешмоб в международном аэропорту "Ташкент". Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Мероприятие стало частью масштабного фестиваля оперы, который в эти дни проходит в разных местах столицы.Накануне в зале прилета международного аэропорта Ташкента вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфония Бетховена. Пассажиры оборачивались, а из общей массы отъезжающих непрерывно появлялись люди с музыкальными инструментами в руках. Когда в зале собрался целый оркестр, из толпы зазвучали оперные голоса.Пассажиры, которые ждали свой багаж, явно не ожидали увидеть в зале оркестр и настоящих оперных артистов.Всего в акции приняли участие 80 музыкантов и 35 вокалистов. Оркестр исполнил отрывки из Девятой симфонии Бетховена, попурри "Она юртим оханглари", Андижанскую польку и композицию Ботира Закирова "Умид". В общей сложности культурный флэшмоб охватил около 800 пассажиров, прибывших из Москвы, Дубая, Тель-Авива, Джидды и Франкфурта.Отметим: организатором фестиваля оперы, который проходит с 8 по 29 мая, стал хокимият Ташкента совместно с симфоническим оркестром Узбекистана.Цель фестиваля – популяризировать оперное искусство и привлекать как можно больше зрителей на концерты классической музыки.Читайте также: В аэропорту Ташкента начали транслировать работу багажного отделенияUzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах

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аэропорт ташкента, флешмоб, музыканты, симфонический оркестр, хокимият ташкента