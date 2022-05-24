https://uz.sputniknews.ru/20220524/neobychnyy-fleshmob-proshel-v-aeroportu-tashkenta--video-24755885.html
Необычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видео
Необычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видео
В зале прилета международного аэропорта Ташкента вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфония Бетховена.
2022-05-24T08:45+0500
2022-05-24T08:45+0500
2022-05-24T10:02+0500
общество
аэропорт ташкента
флешмоб
музыканты
симфонический оркестр
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Симфонический оркестр Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера Комолиддина Уринбаева провели флешмоб в международном аэропорту "Ташкент". Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Мероприятие стало частью масштабного фестиваля оперы, который в эти дни проходит в разных местах столицы.Накануне в зале прилета международного аэропорта Ташкента вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфония Бетховена. Пассажиры оборачивались, а из общей массы отъезжающих непрерывно появлялись люди с музыкальными инструментами в руках. Когда в зале собрался целый оркестр, из толпы зазвучали оперные голоса.Пассажиры, которые ждали свой багаж, явно не ожидали увидеть в зале оркестр и настоящих оперных артистов.Всего в акции приняли участие 80 музыкантов и 35 вокалистов. Оркестр исполнил отрывки из Девятой симфонии Бетховена, попурри "Она юртим оханглари", Андижанскую польку и композицию Ботира Закирова "Умид". В общей сложности культурный флэшмоб охватил около 800 пассажиров, прибывших из Москвы, Дубая, Тель-Авива, Джидды и Франкфурта.Отметим: организатором фестиваля оперы, который проходит с 8 по 29 мая, стал хокимият Ташкента совместно с симфоническим оркестром Узбекистана.Цель фестиваля – популяризировать оперное искусство и привлекать как можно больше зрителей на концерты классической музыки.Читайте также: В аэропорту Ташкента начали транслировать работу багажного отделенияUzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах
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аэропорт ташкента, флешмоб, музыканты, симфонический оркестр, хокимият ташкента
Необычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видео
08:45 24.05.2022 (обновлено: 10:02 24.05.2022)
В зале прилета международного аэропорта Ташкента вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфонии Бетховена.
ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik.
Симфонический оркестр Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера Комолиддина Уринбаева провели флешмоб в международном аэропорту "Ташкент". Об этом сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Мероприятие стало частью масштабного фестиваля оперы, который в эти дни проходит в разных местах столицы.
Накануне в зале прилета международного аэропорта Ташкента вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфония Бетховена. Пассажиры оборачивались, а из общей массы отъезжающих непрерывно появлялись люди с музыкальными инструментами в руках. Когда в зале собрался целый оркестр, из толпы зазвучали оперные голоса.
"Вся задумка флешмоба заключалась в том, что музыканты и вокалисты были одеты в повседневную одежду, выходили из разных концов зала, и их просто невозможно было отличить от пассажиров и сотрудников аэропорта. Это было очень необычно", — отметили в пресс-службе управляющей компании Uzbekistan Airports.
Пассажиры, которые ждали свой багаж, явно не ожидали увидеть в зале оркестр и настоящих оперных артистов.
"Поэтому мы решили, что одного такого перфоманса недостаточно и спустя четыре часа провели второй флэшмоб", — уточнили в пресс-службе.
Всего в акции приняли участие 80 музыкантов и 35 вокалистов. Оркестр исполнил отрывки из Девятой симфонии Бетховена, попурри "Она юртим оханглари", Андижанскую польку и композицию Ботира Закирова "Умид".
В общей сложности культурный флэшмоб охватил около 800 пассажиров, прибывших из Москвы, Дубая, Тель-Авива, Джидды и Франкфурта.
Отметим: организатором фестиваля оперы, который проходит с 8 по 29 мая, стал хокимият Ташкента совместно с симфоническим оркестром Узбекистана.
Цель фестиваля – популяризировать оперное искусство и привлекать как можно больше зрителей на концерты классической музыки.