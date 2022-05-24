https://uz.sputniknews.ru/20220524/uzbekistan-airways-obyavila-dopreysy-v-buxaru-24770738.html
Uzbekistan Airways объявила допрейсы в Бухару
Uzbekistan Airways объявила допрейсы в Бухару
Дополнительные рейсы запланированы только на 25 мая для удобства гостей Международного фестиваля золотошвейного и ювелирного ремесла.
2022-05-24T17:22+0500
2022-05-24T17:22+0500
2022-05-24T17:22+0500
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бухара
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила дополнительные рейсы в Бухару. Об этом сообщает пресс-служба государственного авиаперевозчика. Для удобств гостей Международного фестиваля золотошвейного и ювелирного ремесла Uzbekistan Airways ввела дополнительный рейс по направлению "Ташкент – Бухара – Ташкент" только 25 мая. Самолеты авиакомпании выполнят полеты по следующему графику: Как ранее уточнили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства, при покупке билетов на сайте авиакомпании можно получить автоматическую скидку в размере 3%. В других местах продажи скидка не действует. Напомним, с 21 по 25 мая в Бухаре проходит первый Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла. В мероприятии принимают участие представители 58 стран мира. Узбекистан представляют 288 ремесленников.Читайте также: В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла — видеоUzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах
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авиакомпания uzbekistan airways, ташкент, бухара, самолет
Uzbekistan Airways объявила допрейсы в Бухару
Дополнительные рейсы запланированы только на 25 мая для удобства гостей Международного фестиваля золотошвейного и ювелирного ремесла.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила дополнительные рейсы в Бухару. Об этом сообщает
пресс-служба государственного авиаперевозчика.
Для удобств гостей Международного фестиваля золотошвейного и ювелирного ремесла Uzbekistan Airways ввела дополнительный рейс по направлению "Ташкент – Бухара – Ташкент" только 25 мая.
Самолеты авиакомпании выполнят полеты по следующему графику:
Вылет из Ташкента: 13.30;
Как ранее уточнили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе ведомства, при покупке билетов на сайте авиакомпании можно получить автоматическую скидку в размере 3%. В других местах продажи скидка не действует.
Напомним, с 21 по 25 мая в Бухаре проходит первый Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла.
В мероприятии принимают участие представители 58 стран мира. Узбекистан представляют 288 ремесленников.