https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-bekabade-naznachen-novyy-xokim-24778505.html
В Бекабаде назначен новый хоким
В Бекабаде назначен новый хоким
Хокимом Бекабада стал бывший замминистра строительства.
2022-05-24T20:40+0500
2022-05-24T20:40+0500
2022-05-24T20:40+0500
общество
хоким
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Бабаев Насрулла Нуруллаевич назначен хокимом города Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает УзА.До этого он был освобожден от должности заместителя министра строительства в связи с переходом на другую работу. На этот пост он был назначен 29 марта 2021 года. Ранее Бабаев был начальником Управления координации деятельности проектно-изыскательных организаций Министерства строительства.В середине февраля 2021 года Насрулла Бабаев сообщил, что правительство Узбекистана приняло решение о восстановлении Сардобинского водохранилища.Читайте также:Хоким Бекабада ушел в отставкуВ Ангрене новый хоким
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хоким, бекабад
В Бекабаде назначен новый хоким
Хокимом Бекабада стал бывший замминистра строительства.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Бабаев Насрулла Нуруллаевич назначен хокимом города Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает УзА
.
До этого он был освобожден от должности заместителя министра строительства в связи с переходом на другую работу. На этот пост он был назначен 29 марта 2021 года.
Ранее Бабаев был начальником Управления координации деятельности проектно-изыскательных организаций Министерства строительства.
В середине февраля 2021 года Насрулла Бабаев сообщил, что правительство Узбекистана приняло решение о восстановлении Сардобинского водохранилища.