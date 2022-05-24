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В Бекабаде назначен новый хоким
В Бекабаде назначен новый хоким
Хокимом Бекабада стал бывший замминистра строительства.
2022-05-24T20:40+0500
2022-05-24T20:40+0500
общество
хоким
бекабад
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Бабаев Насрулла Нуруллаевич назначен хокимом города Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает УзА.До этого он был освобожден от должности заместителя министра строительства в связи с переходом на другую работу. На этот пост он был назначен 29 марта 2021 года. Ранее Бабаев был начальником Управления координации деятельности проектно-изыскательных организаций Министерства строительства.В середине февраля 2021 года Насрулла Бабаев сообщил, что правительство Узбекистана приняло решение о восстановлении Сардобинского водохранилища.Читайте также:Хоким Бекабада ушел в отставкуВ Ангрене новый хоким
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хоким, бекабад

В Бекабаде назначен новый хоким

20:40 24.05.2022
© Национальное информационное агентство УзбекистанаБабаев Насрулла Нуруллаевич назначен губернатором города Бекабад Ташкентской области.
Бабаев Насрулла Нуруллаевич назначен губернатором города Бекабад Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2022
© Национальное информационное агентство Узбекистана
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Хокимом Бекабада стал бывший замминистра строительства.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Бабаев Насрулла Нуруллаевич назначен хокимом города Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает УзА.
До этого он был освобожден от должности заместителя министра строительства в связи с переходом на другую работу. На этот пост он был назначен 29 марта 2021 года.
Ранее Бабаев был начальником Управления координации деятельности проектно-изыскательных организаций Министерства строительства.
В середине февраля 2021 года Насрулла Бабаев сообщил, что правительство Узбекистана приняло решение о восстановлении Сардобинского водохранилища.
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