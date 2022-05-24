https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-bekabade-naznachen-novyy-xokim-24778505.html

В Бекабаде назначен новый хоким

В Бекабаде назначен новый хоким

Хокимом Бекабада стал бывший замминистра строительства.

2022-05-24T20:40+0500

2022-05-24T20:40+0500

2022-05-24T20:40+0500

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хоким

бекабад

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Бабаев Насрулла Нуруллаевич назначен хокимом города Бекабад Ташкентской области. Об этом сообщает УзА.До этого он был освобожден от должности заместителя министра строительства в связи с переходом на другую работу. На этот пост он был назначен 29 марта 2021 года. Ранее Бабаев был начальником Управления координации деятельности проектно-изыскательных организаций Министерства строительства.В середине февраля 2021 года Насрулла Бабаев сообщил, что правительство Узбекистана приняло решение о восстановлении Сардобинского водохранилища.Читайте также:Хоким Бекабада ушел в отставкуВ Ангрене новый хоким

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