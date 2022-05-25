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Аграрные вузы Термеза и Москвы договорились о сотрудничестве - фото
Аграрные вузы Термеза и Москвы договорились о сотрудничестве - фото
Какие перспективы взаимодействия с российским вузом наметила делегация из Термеза в Москве.
2022-05-25T10:58+0500
2022-05-25T10:58+0500
общество
термез
москва
аграрные вузы
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Делегация во главе с и.о ректором Термезского института агротехнологий и инновационного развития (ТерАИРИ) Абдугаффаром Джураевым посетила "Темирязевку". Об этом сообщает пресс-служба ТерАИРИ.Узбекистанцев принял ректор Российского государственного аграрного университета (РГАУ) им. К.А. Тимирязева профессор Владимир Трухачев.По данным пресс-службы, термезский вуз ставил своей задачей рассмотреть следующие возможности сотрудничества:Стороны обсудили такие направления, как овощеводство, мелиорация, агрохимия, селекция и семеноводство, ботаника, защита растений, экономика сельского хозяйства, ветеринария и зооинженерия.По итогам встречи достигнута договоренность по изучению деятельности опытных хозяйств и организации совместных образовательных программ для магистратуры двух вузов.Также в планах разработка и подписание Дорожной карты по реализации намеченных проектов.Напомним, Россия остается одним из самых крупных потребителей узбекских овощей и фруктов. По данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, с января по октябрь прошлого года из республики в Россию отправили 341 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Самыми популярными продуктами на российском рынке при этом стали виноград, помидоры, лимоны, а также хурма.Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщали, что узбекистанские и российские специалисты по виноградарству совместно работают над новыми сортами винограда. Налажено научное сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Ученые совместно разрабатывают абсолютно новые сорта винограда без косточек, ориентированных на экспорт.Читайте также: В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузовДжизак будет сотрудничать с российскими вузами
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термез, москва, аграрные вузы, сотрудничество

Аграрные вузы Термеза и Москвы договорились о сотрудничестве - фото

10:58 25.05.2022
© Пресс-служба Термезского института агротехнологии и инновационного развитияВстреча делегаций Термезского института агротехнологий и инновационного развития и Российского государственного аграрного университета
Встреча делегаций Термезского института агротехнологий и инновационного развития и Российского государственного аграрного университета - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2022
© Пресс-служба Термезского института агротехнологии и инновационного развития
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Какие перспективы взаимодействия с российским вузом наметила делегация из Термеза в Москве.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Делегация во главе с и.о ректором Термезского института агротехнологий и инновационного развития (ТерАИРИ) Абдугаффаром Джураевым посетила "Темирязевку". Об этом сообщает пресс-служба ТерАИРИ.
Узбекистанцев принял ректор Российского государственного аграрного университета (РГАУ) им. К.А. Тимирязева профессор Владимир Трухачев.
По данным пресс-службы, термезский вуз ставил своей задачей рассмотреть следующие возможности сотрудничества:
реализацию и разработку совместных образовательных программ по направлению "Овощеводство" (1+1);
организацию совместных образовательных проектов;
организацию совместных летних школ для студентов ТерАИРИ и РДАУ; повышение мобильности студентов и преподавателей;
организацию стажировок для преподавателей.
Стороны обсудили такие направления, как овощеводство, мелиорация, агрохимия, селекция и семеноводство, ботаника, защита растений, экономика сельского хозяйства, ветеринария и зооинженерия.
По итогам встречи достигнута договоренность по изучению деятельности опытных хозяйств и организации совместных образовательных программ для магистратуры двух вузов.
© Пресс-служба Термезского института агротехнологии и инновационного развитияВстреча делегаций Термезского института агротехнологий и инновационного развития и Российского государственного аграрного университета
Встреча делегаций Термезского института агротехнологий и инновационного развития и Российского государственного аграрного университета - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2022
Встреча делегаций Термезского института агротехнологий и инновационного развития и Российского государственного аграрного университета
© Пресс-служба Термезского института агротехнологии и инновационного развития
Также в планах разработка и подписание Дорожной карты по реализации намеченных проектов.
Напомним, Россия остается одним из самых крупных потребителей узбекских овощей и фруктов. По данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, с января по октябрь прошлого года из республики в Россию отправили 341 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Самыми популярными продуктами на российском рынке при этом стали виноград, помидоры, лимоны, а также хурма.
"Узбекские помидоры и другие фрукты и овощи востребованы на российском рынке. Сегодня, в новых условиях, республика имеет еще большие перспективы для наращивания объемов поставок сельхозпродукции в Россию", - заявил доктор экономических наук Леонид Холод.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщали, что узбекистанские и российские специалисты по виноградарству совместно работают над новыми сортами винограда.
Налажено научное сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Ученые совместно разрабатывают абсолютно новые сорта винограда без косточек, ориентированных на экспорт.
Читайте также: В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов
Джизак будет сотрудничать с российскими вузами
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