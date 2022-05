https://uz.sputniknews.ru/20220525/nazvan-luchshiy-produkt-dlya-kishechnika-24782946.html

Назван лучший продукт для кишечника

Назван лучший продукт для кишечника

Диетолог: для стабильной работы кишечника необходима клетчатка.

2022-05-25T07:00+0500

2022-05-25T07:00+0500

2022-05-25T07:00+0500

это интересно

диетолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23378767_0:97:1921:1177_1920x0_80_0_0_100fc341e9ea1f172cf6993208c921cc.jpg

Диетолог Молли Хэмбри рассказала изданию Eat This, Not That, что исправить проблемы с кишечником помогут груши.Этот фрукт содержит много клетчатки — около шести граммов на плод — в частности, нерастворимой клетчатки, которая мягко воздействует на организм в качестве слабительного. Больше всего клетчатки находится в кожуре груши.Эксперт также посоветовала, как правильно употреблять грушу в зависимости от твердости плода: мягкие фрукты лучше добавлять в салаты, консервировать и даже можно класть в суп. Твердые же рекомендуется использовать при варке, запекании или жарке на гриле.По словам специалиста, груши лучше всего добавлять в бутерброды, салаты, соусы и овсянку.Читайте также:Яблоки раздора: сколько можно съесть в деньЧем полезен одуванчик

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

диетолог