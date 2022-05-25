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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220525/nazvan-luchshiy-produkt-dlya-kishechnika-24782946.html
Назван лучший продукт для кишечника
Назван лучший продукт для кишечника
Диетолог: для стабильной работы кишечника необходима клетчатка.
2022-05-25T07:00+0500
2022-05-25T07:00+0500
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диетолог
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Диетолог Молли Хэмбри рассказала изданию Eat This, Not That, что исправить проблемы с кишечником помогут груши.Этот фрукт содержит много клетчатки — около шести граммов на плод — в частности, нерастворимой клетчатки, которая мягко воздействует на организм в качестве слабительного. Больше всего клетчатки находится в кожуре груши.Эксперт также посоветовала, как правильно употреблять грушу в зависимости от твердости плода: мягкие фрукты лучше добавлять в салаты, консервировать и даже можно класть в суп. Твердые же рекомендуется использовать при варке, запекании или жарке на гриле.По словам специалиста, груши лучше всего добавлять в бутерброды, салаты, соусы и овсянку.Читайте также:Яблоки раздора: сколько можно съесть в деньЧем полезен одуванчик
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диетолог

Назван лучший продукт для кишечника

07:00 25.05.2022
© Pixabay / PezibearГруши
Груши - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2022
© Pixabay / Pezibear
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Диетолог: для стабильной работы кишечника необходима клетчатка.
Диетолог Молли Хэмбри рассказала изданию Eat This, Not That, что исправить проблемы с кишечником помогут груши.
Этот фрукт содержит много клетчатки — около шести граммов на плод — в частности, нерастворимой клетчатки, которая мягко воздействует на организм в качестве слабительного. Больше всего клетчатки находится в кожуре груши.
Эксперт также посоветовала, как правильно употреблять грушу в зависимости от твердости плода: мягкие фрукты лучше добавлять в салаты, консервировать и даже можно класть в суп. Твердые же рекомендуется использовать при варке, запекании или жарке на гриле.
По словам специалиста, груши лучше всего добавлять в бутерброды, салаты, соусы и овсянку.
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