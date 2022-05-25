https://uz.sputniknews.ru/20220525/skolko-avtomobiley-proizveli-v-uzbekistane--goskomstat-24780112.html
Сколько автомобилей произвели в Узбекистане — Госкомстат
Сколько автомобилей произвели в Узбекистане — Госкомстат
В комитете поделились статистикой объемов производства промышленной продукции.
2022-05-25T08:05+0500
2022-05-25T08:05+0500
2022-05-25T08:05+0500
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автомобили
узбекистан
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Госкомстате сообщили, что объем производства легковых автомобилей увеличился на 30 тыс. единиц.За январь-апрель 2022 года в Узбекистане произвели 95 023 машин.Количество произведенных авто по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30 036 единиц.В комитете также поделились статистикой объемов производства отдельных видов промышленной продукции в январе-апреле 2022 года:Ранее сообщалось, что в Узбекистане началась продажа обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022.Читайте также:Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видеоЦентральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты
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автомобили, узбекистан, госкомстат
Сколько автомобилей произвели в Узбекистане — Госкомстат
В комитете также поделились статистикой объемов производства отдельных видов промышленной продукции в январе-апреле 2022 года.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В Госкомстате
сообщили, что объем производства легковых автомобилей увеличился на 30 тыс. единиц.
За январь-апрель 2022 года в Узбекистане произвели 95 023 машин.
Количество произведенных авто по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30 036 единиц.
В комитете также поделились статистикой объемов производства отдельных видов промышленной продукции в январе-апреле 2022 года:
автомобильный бензин – 382,3 тыс. тонн;
газовый конденсат – 459 тыс. тонн;
легковой автомобиль – 95 023;
грузовые автомобили – 1188;
автомобильные двигатели – 71,1 тыс. шт.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане началась продажа
обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022.