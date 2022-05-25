https://uz.sputniknews.ru/20220525/skolko-avtomobiley-proizveli-v-uzbekistane--goskomstat-24780112.html

Сколько автомобилей произвели в Узбекистане — Госкомстат

Сколько автомобилей произвели в Узбекистане — Госкомстат

В комитете поделились статистикой объемов производства промышленной продукции.

2022-05-25T08:05+0500

2022-05-25T08:05+0500

2022-05-25T08:05+0500

общество

автомобили

узбекистан

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Госкомстате сообщили, что объем производства легковых автомобилей увеличился на 30 тыс. единиц.За январь-апрель 2022 года в Узбекистане произвели 95 023 машин.Количество произведенных авто по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30 036 единиц.В комитете также поделились статистикой объемов производства отдельных видов промышленной продукции в январе-апреле 2022 года:Ранее сообщалось, что в Узбекистане началась продажа обновленной модели автомобилей Chevrolet Traverse 2022.Читайте также:Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видеоЦентральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — эксперты

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автомобили, узбекистан, госкомстат