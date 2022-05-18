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Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видео
Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видео
Несколько десятков предприятий Башкортостана ведут переговоры с потенциальными партнерами.
2022-05-18T19:42+0500
2022-05-18T19:42+0500
2022-05-18T19:42+0500
башкортостан
узбекистан
сотрудничество
автопром
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкенте сейчас проходит Форум межрегионального сотрудничества республики Башкортостан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Российский регион Башкортостан готов сотрудничать с автопромом Узбекистана, заявил на мероприятии премьер-министр республики Андрей Назаров.Глава правительства Башкортостана презентовал экономический потенциал республики и перспективы сотрудничества с регионами Узбекистана.Российская компания может поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.Помочь в этом, по словам Назарова, может крупнейшая в Башкортостане компания "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"."Предприятие на протяжении 45 лет являлось поставщиком продукции для автомобильной (обивка подголовников и выпуск термотисненных заготовок для сидений автомобилей), мебельной, галантерейной, обувной промышленности, а также производителем спасательных плотов, амортизационных самолетных шнуров", - сказал Назаров.Он добавил, что ассортимент предприятия составляет более 1 500 наименований продукции.Ранее сообщалось об основных направлениях сотрудничества Пермского края и Узбекистана.Россия остается ведущим инвестиционным партнером республики. С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.Читайте также:Регионы России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - видеоКак самые прибыльные госкомпании Узбекистана сотрудничают с Россией — графика
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башкортостан, узбекистан, сотрудничество, автопром
Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видео
Несколько десятков предприятий Башкортостана ведут переговоры с потенциальными партнерами.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
В Ташкенте сейчас проходит Форум межрегионального сотрудничества республики Башкортостан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Российский регион Башкортостан готов сотрудничать с автопромом Узбекистана, заявил на мероприятии премьер-министр республики Андрей Назаров.
Глава правительства Башкортостана презентовал экономический потенциал республики и перспективы сотрудничества с регионами Узбекистана.
"Перед нами открываются возможности двустороннего партнерства с флагманами автомобилестроения Узбекистана "UzAuto Motors", "Уз-Тонг Хонг Ко", "Узклимат", - рассказал Назаров.
Российская компания может поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.
Помочь в этом, по словам Назарова, может крупнейшая в Башкортостане компания "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож".
"Предприятие на протяжении 45 лет являлось поставщиком продукции для автомобильной (обивка подголовников и выпуск термотисненных заготовок для сидений автомобилей), мебельной, галантерейной, обувной промышленности, а также производителем спасательных плотов, амортизационных самолетных шнуров", - сказал Назаров.
Он добавил, что ассортимент предприятия составляет более 1 500 наименований продукции.
Ранее сообщалось
об основных направлениях сотрудничества Пермского края и Узбекистана.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером республики. С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.