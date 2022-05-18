https://uz.sputniknews.ru/20220518/bashkortostan-xochet-sotrudnichat-s-avtopromom-uzbekistana--video-24647404.html

Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видео

Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видео

Несколько десятков предприятий Башкортостана ведут переговоры с потенциальными партнерами.

2022-05-18T19:42+0500

2022-05-18T19:42+0500

2022-05-18T19:42+0500

башкортостан

узбекистан

сотрудничество

автопром

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1193/61/11936128_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c07a327ed47981e9f95615926f87c297.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкенте сейчас проходит Форум межрегионального сотрудничества республики Башкортостан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Российский регион Башкортостан готов сотрудничать с автопромом Узбекистана, заявил на мероприятии премьер-министр республики Андрей Назаров.Глава правительства Башкортостана презентовал экономический потенциал республики и перспективы сотрудничества с регионами Узбекистана.Российская компания может поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.Помочь в этом, по словам Назарова, может крупнейшая в Башкортостане компания "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"."Предприятие на протяжении 45 лет являлось поставщиком продукции для автомобильной (обивка подголовников и выпуск термотисненных заготовок для сидений автомобилей), мебельной, галантерейной, обувной промышленности, а также производителем спасательных плотов, амортизационных самолетных шнуров", - сказал Назаров.Он добавил, что ассортимент предприятия составляет более 1 500 наименований продукции.Ранее сообщалось об основных направлениях сотрудничества Пермского края и Узбекистана.Россия остается ведущим инвестиционным партнером республики. С предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.Читайте также:Регионы России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - видеоКак самые прибыльные госкомпании Узбекистана сотрудничают с Россией — графика

башкортостан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

башкортостан, узбекистан, сотрудничество, автопром