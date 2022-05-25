https://uz.sputniknews.ru/20220525/stoimost-benzina-v-ssha-obnovila-istoricheskiy-maksimum-24785161.html

Стоимость бензина в США обновила исторический максимум

Стоимость бензина в США обновила исторический максимум

Бензин в Соединенных Штатах ежедневно дорожает. За сутки средняя цена поднялась на два цента.

2022-05-25T09:45+0500

2022-05-25T09:45+0500

2022-05-25T09:45+0500

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бензин

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Цена бензина на заправках в США обновила исторический максимум. Теперь он стоит в среднем $4,598 за галлон Regular (3,785 литра). Данные привели в Американской автомобильной ассоциации, которая следит за ценами на топливном рынке.Традиционно дороже всего бензин обходится жителям Калифорнии — сейчас они платят за топливо около $6,069. Цена дизельного топлива достигла отметки в $5,549.JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу >>Страны Запада ввели антироссийские санкции на фоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись и энергетического сектора.Однако негативный эффект от их введения почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также подскочили цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала расти инфляция. В апреле она достигла 8,3%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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