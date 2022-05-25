https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-aeroportu-tashkenta-vremenno-zakryli-estakadu-24785333.html

В аэропорту Ташкента временно закрыли эстакаду

В аэропорту Ташкента временно закрыли эстакаду

В чем причина ограничения движения, читайте в нашем материале.

2022-05-25T09:26+0500

2022-05-25T09:26+0500

2022-05-25T09:26+0500

общество

ташкент

аэропорт ташкента

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Въезд на эстакаду в международном аэропорту "Ташкент" временно закрыт. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Это связано с обновлением дорожной разметки, уточняется в сообщении.Въезд на эстакаду будет доступен сегодня, начиная со второй половины дня.Напомним, симфонический оркестр Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера Комолиддина Уринбаева провели флешмоб в международном аэропорту "Ташкент".В зале прилета вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфония Бетховена. Пассажиры оборачивались, а из общей массы отъезжающих непрерывно появлялись люди с музыкальными инструментами в руках. Когда в зале собрался целый оркестр, из толпы зазвучали оперные голоса.Мероприятие стало частью масштабного фестиваля оперы, который в эти дни проходит в разных местах столицы.Читайте также: Необычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видеоВ аэропорту Ташкента начали транслировать работу багажного отделения

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ташкент, аэропорт ташкента