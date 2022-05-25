https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-kyrgyzstane-budut-ispolzovat-tsifrovye-texnologii-iz-rf-v-jivotnovodstve-24788980.html

В Кыргызстане будут использовать цифровые технологии из РФ в животноводстве

В Кыргызстане будут использовать цифровые технологии из РФ в животноводстве

Азамат Мукашев: классическое племенное животноводство не всегда эффективно.

2022-05-25T12:40+0500

2022-05-25T12:40+0500

2022-05-25T12:52+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Кыргызстане хотят улучшить продуктивность скота с помощью цифровых технологий из России.Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Азамат Мукашев на стратегической сессии "Развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса". Мероприятие проходит в рамках Евразийского экономического форума, передает Sputnik Кыргызстан.Он объяснил, что один из новосибирских вузов создал платформу по биоинформатике, с помощью которой можно подбирать родительские пары животных на уровне геномных карт.По его словам, новая технология поможет в 99% случаев добиваться эффективного результата. На данный момент прорабатывается меморандума, потом начнется пилотный проект, и в течение двух лет представят результат. Замминистра уверен, что он будет положительным.Мукашев подчеркнул, что биоинформатика — это новое направление не только для Кыргызстана, но и для остальных государств СНГ.В Бишкеке 26 мая состоится Евразийский экономический форум, для участия в котором зарегистрировались 1 700 человек.Агентство Sputnik выступает международным инфопартнером Евразийского экономического форума.Читайте также:В России создали прототипы вакцин от чумы и сибирской язвы

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кыргызстан, цифровые технологии, животноводство, форум