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В Кыргызстане будут использовать цифровые технологии из РФ в животноводстве
В Кыргызстане будут использовать цифровые технологии из РФ в животноводстве
Азамат Мукашев: классическое племенное животноводство не всегда эффективно.
2022-05-25T12:40+0500
2022-05-25T12:40+0500
2022-05-25T12:52+0500
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цифровые технологии
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форум
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Кыргызстане хотят улучшить продуктивность скота с помощью цифровых технологий из России.Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Азамат Мукашев на стратегической сессии "Развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса". Мероприятие проходит в рамках Евразийского экономического форума, передает Sputnik Кыргызстан.Он объяснил, что один из новосибирских вузов создал платформу по биоинформатике, с помощью которой можно подбирать родительские пары животных на уровне геномных карт.По его словам, новая технология поможет в 99% случаев добиваться эффективного результата. На данный момент прорабатывается меморандума, потом начнется пилотный проект, и в течение двух лет представят результат. Замминистра уверен, что он будет положительным.Мукашев подчеркнул, что биоинформатика — это новое направление не только для Кыргызстана, но и для остальных государств СНГ.В Бишкеке 26 мая состоится Евразийский экономический форум, для участия в котором зарегистрировались 1 700 человек.Агентство Sputnik выступает международным инфопартнером Евразийского экономического форума.Читайте также:В России создали прототипы вакцин от чумы и сибирской язвы
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кыргызстан, цифровые технологии, животноводство, форум
В Кыргызстане будут использовать цифровые технологии из РФ в животноводстве
12:40 25.05.2022 (обновлено: 12:52 25.05.2022)
Классическое племенное животноводство не всегда эффективно, сообщил замглавы Минсельхоза в рамках Евразийского экономического форума.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Кыргызстане хотят улучшить продуктивность скота с помощью цифровых технологий из России.
Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Азамат Мукашев на стратегической сессии "Развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса". Мероприятие проходит в рамках Евразийского экономического форума, передает Sputnik Кыргызстан
.
"Когда мы говорим о развитии племенного животноводства, то традиционный путь – это завоз быков-производителей и искусственное оплодотворение. Это классика, но она не гарантирует 100-процентного повышения продуктивности по мясу, молоку, шерсти и так далее", — отметил Мукашев.
Он объяснил, что один из новосибирских вузов создал платформу по биоинформатике, с помощью которой можно подбирать родительские пары животных на уровне геномных карт.
"Представляете! Не методом тыка – мол, вот лучший производитель. Это когда сравнивают геномные карты, производителей и маточное поголовье и можно узнать, будет ли это работать (скрещивание между определенными родительскими парами. — Прим. ред.)", — рассказал заместитель министра.
По его словам, новая технология поможет в 99% случаев добиваться эффективного результата. На данный момент прорабатывается меморандума, потом начнется пилотный проект, и в течение двух лет представят результат. Замминистра уверен, что он будет положительным.
Мукашев подчеркнул, что биоинформатика — это новое направление не только для Кыргызстана, но и для остальных государств СНГ.
В Бишкеке 26 мая состоится Евразийский экономический форум, для участия в котором зарегистрировались
1 700 человек.
Агентство Sputnik выступает международным инфопартнером Евразийского экономического форума.