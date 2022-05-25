https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-rossii-naznachili-novogo-glavu-mchs-24797321.html

В России назначили нового главу МЧС

В России назначили нового главу МЧС

Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы МЧС.

2022-05-25T17:00+0500

2022-05-25T17:00+0500

2022-05-25T17:00+0500

россия

мчс

мчс россии

назначение

владимир путин

указ

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова новым руководителем МЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского лидера.Кандидатуру генерал-майора Куренкова на пост главы МЧС предложил российсикй глава. На пленарном заседании 25 мая ее поддержали члены Совета Федерации. Накануне назначение также одобрили и профильные комитеты Совфеда. По сообщению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, "Путин хорошо лично знает Куренкова. Известно, что ранее генерал-майор занимал должность замглавы Росгвардии.Напомним, Евгений Зиничев, который ранее возглавлял МЧС России с 2018 года, погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Временно исполняющим обязанности был назначен первый замминистра Александр Чуприян.По действующему российскому законодательству федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за оборону и безопасность государства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, ведающих внутренними и иностранными делами, юстицией, назначает президент после консультаций с Советом Федерации.Читайте также:

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