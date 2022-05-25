https://uz.sputniknews.ru/20220525/zaxarova-vyskazalas-o-zaderjanii-dodona-24799173.html

Захарова высказалась о задержании Додона

Захарова высказалась о задержании Додона

МИД РФ отслеживает ситуацию с задержанием экс-президента Молдовы, сообщила Захарова.

2022-05-25T18:19+0500

2022-05-25T18:19+0500

2022-05-25T18:22+0500

в мире

мария захарова

игорь додон

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Уголовное преследование экс-президента Молдовы Игоря Додона является внутренним делом страны, Москва следит за процессуальными действиями в отношении бывшего главы республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik Молдова."Это, безусловно, внутреннее дело Республики Молдова. Тем не менее, мы внимательно отслеживаем ситуацию, которая связана с процессуальными действиями в отношении бывшего президента этой страны", – отметила дипломат.В российском МИД рассчитывают, что права и свободы Игоря Додона, гарантированные законодательством, будут соблюдены.Представитель МИД РФ заметила, что "чем больше политики ассоциируют себя с западными либеральными ценностями, тем больше проявляют тоталитарных замашек в расправе с оппонентами. Такая закономерность".Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали 24 мая. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме Додона провели обыски и следственные мероприятия. Руководство партии социалистов попросило своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду. Сам экс-президент назвал уголовное дело в отношении него политическим.Читайте также:Бывший президент Молдовы может все объяснить

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мария захарова, игорь додон