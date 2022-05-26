https://uz.sputniknews.ru/20220526/gensek-shos-rasskazal-o-sotrudnichestve-organizatsii-s-eaes-24811306.html

Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве организации с ЕАЭС

Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве организации с ЕАЭС

Чжан Мин: цели работы и планы развития союза совместимы с работой ШОС.

2022-05-26T13:04+0500

2022-05-26T13:04+0500

2022-05-26T13:14+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) активно сотрудничают и принимают участие в работе друг друга, сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин в ходе Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает Sputnik Кыргызстан.По его мнению, ЕАЭС и ШОС наметили точки взаимодействия по многим направлениям: экономика, финансы, логистика, торговля, инвестиции, цифровизация, таможенное регулирование, промышленность, энергетика, сельское хозяйство и другие.Он подчеркнул, что международная обстановка меняется, а пандемия COVID-19 сильно повлияла на экономику.Чжан Мин добавил, что за последние 20 лет с момента создания ШОС поэтапно создала четыре столпа развития: экономика, безопасность, политика и гуманитарные связи. Организация также играет ключевую роль в поддержании порядка и стабильности в регионе.Читайте также:Евразийский экономический форум начал свою работу в Бишкеке — видеоЗамминистра экономики России: биржи стран ЕАЭС демонстрируют бурный рост

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