Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве организации с ЕАЭС
13:04 26.05.2022 (обновлено: 13:14 26.05.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генерального секретаря ШОС Ч. Мина
© Пресс-служба МИД РФ/
Чжан Мин отметил, что цели работы и планы развития союза совместимы с работой ШОС.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) активно сотрудничают и принимают участие в работе друг друга, сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин в ходе Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает Sputnik Кыргызстан.
По его мнению, ЕАЭС и ШОС наметили точки взаимодействия по многим направлениям: экономика, финансы, логистика, торговля, инвестиции, цифровизация, таможенное регулирование, промышленность, энергетика, сельское хозяйство и другие.
"Мы выражаем надежду, что эффективное взаимодействие и углубленное сотрудничество между сторонами принесут практическую пользу региональному развитию. Уверены, что Евразийская экономическая комиссия обладает уникальными преимуществами в продвижении регионального экономического развития. Цели работы и планы развития ЕАЭС в значительной степени совместимы с работой ШОС. В перспективе у организаций есть большой потенциал для совместной работы по решению новых проблем в регионе", — заявил Чжан Мин.
Он подчеркнул, что международная обстановка меняется, а пандемия COVID-19 сильно повлияла на экономику.
"Для нас важно объединить усилия, а также активно изучать вопросы сотрудничества, обеспечивать бесперебойное продвижение международных промышленных поставок и дать толчок восстановлению региональной экономики. Главное, чтобы у населения наших стран были надежда и вера. Я считаю, что это и есть основная цель сегодняшнего мероприятия. Мы надеемся, что участники из всех стран обменяются идеями и объединят свои знания, чтобы внести вклад в экономическое развитие региона для общего будущего", — сообщил генсек ШОС.
Чжан Мин добавил, что за последние 20 лет с момента создания ШОС поэтапно создала четыре столпа развития: экономика, безопасность, политика и гуманитарные связи. Организация также играет ключевую роль в поддержании порядка и стабильности в регионе.
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