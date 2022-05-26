https://uz.sputniknews.ru/20220526/glazev-sanktsii-priveli-k-samoubiystvu-obladateley-mirovyx-rezervnyx-valyut-24817175.html

Глазьев: санкции привели к "самоубийству" обладателей мировых резервных валют

Глазьев: санкции привели к "самоубийству" обладателей мировых резервных валют

По мнению министра ЕЭК, необходимо создавать абсолютно новые валютно-финансовую и торгово-экономическую системы.

2022-05-26T15:48+0500

2022-05-26T15:48+0500

2022-05-26T15:48+0500

экономика

санкции

самоубийство

валюта

министр

еэк

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Санкции против России, арест активов стали причиной того, что обладатели мировых резервных валют совершили коллективное "самоубийство", заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе Евразийского экономического форума в Бишкеке. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Министр подчеркнул, что сегодня все наблюдают переход к новому мирохозяйственному укладу.Также по словам министра, необходимо задуматься о создании новых валютно-финансовых и торгово-экономических систем.В Бишкеке в четверг впервые проходит Евразийский экономический форум. Организаторы сообщили, что в нем примут участие более 2,5 тысячи человек из 15 стран.Речь прежде всего о представителях бизнес-сообщества стран ЕАЭС. Также ожидается прибытие делегаций из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.Всего будет организовано шесть панельных дискуссий о новых направлениях сотрудничества на евразийской площадке в промышленности, электронной торговле, энергетической и транспортной сферах, бизнесе и туризме.Напомним, в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:

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санкции, самоубийство, валюта, министр, еэк