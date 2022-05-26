https://uz.sputniknews.ru/20220526/kloun-i-razgildyay-posol-ukrainy-snova-razgneval-nemtsev-24808621.html

Клоун и разгильдяй: посол Украины снова разгневал немцев

Клоун и разгильдяй: посол Украины снова разгневал немцев

Украинский дипломат в Германии в очередной раз сделал неоднозначное заявление.

2022-05-26T10:25+0500

2022-05-26T10:25+0500

2022-05-26T10:32+0500

в мире

украина

германия

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/06/24401636_0:0:1346:758_1920x0_80_0_0_1101f7f29610eefffd2f148626be0469.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Немецкие пользователи Twitter жестко раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника за очередную шутку в адрес политиков. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.На этот раз немцам не понравилось, что дипломат перепостил на свою страницу в соцсети статью о продавце мяса Вальтере Адаме.По словам посла, он пригласил Адама на Украину, и тот "приедет в Киев быстрее, чем некоторые политики".Немцы не оценили юмор украинского дипломата и единогласно раскритиковали Мельника, после чего предложили ему сменить профессию.Другие подчеркнули, что украинец слишком много говорит о колбасе.Он заявил, что украинскому послу "лучше иметь дело с мясником, чем с главами государств и правительств".Ранее посол Украины в Германии высмеял нежелание канцлера Германии Олаф Шольца ехать в Киев после отказа Зеленского принять главу Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.До этого читатели Die Welt поставили ультиматум киевскому режиму из-за поведения украинского дипломата. Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.Читайте также:Экс-глава МИД Германии обвинил посла Украины в "распространении теории заговора"

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, германия, посол