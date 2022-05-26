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Клоун и разгильдяй: посол Украины снова разгневал немцев
Клоун и разгильдяй: посол Украины снова разгневал немцев
Украинский дипломат в Германии в очередной раз сделал неоднозначное заявление.
2022-05-26T10:25+0500
2022-05-26T10:25+0500
2022-05-26T10:32+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Немецкие пользователи Twitter жестко раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника за очередную шутку в адрес политиков. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.На этот раз немцам не понравилось, что дипломат перепостил на свою страницу в соцсети статью о продавце мяса Вальтере Адаме.По словам посла, он пригласил Адама на Украину, и тот "приедет в Киев быстрее, чем некоторые политики".Немцы не оценили юмор украинского дипломата и единогласно раскритиковали Мельника, после чего предложили ему сменить профессию.Другие подчеркнули, что украинец слишком много говорит о колбасе.Он заявил, что украинскому послу "лучше иметь дело с мясником, чем с главами государств и правительств".Ранее посол Украины в Германии высмеял нежелание канцлера Германии Олаф Шольца ехать в Киев после отказа Зеленского принять главу Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.До этого читатели Die Welt поставили ультиматум киевскому режиму из-за поведения украинского дипломата. Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.Читайте также:Экс-глава МИД Германии обвинил посла Украины в "распространении теории заговора"
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Клоун и разгильдяй: посол Украины снова разгневал немцев
10:25 26.05.2022 (обновлено: 10:32 26.05.2022)
Украинский дипломат в Германии Андрей Мельник в очередной раз сделал неоднозначное заявление.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Немецкие пользователи Twitter жестко раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника за очередную шутку в адрес политиков. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
.
На этот раз немцам не понравилось, что дипломат перепостил на свою страницу в соцсети статью о продавце мяса Вальтере Адаме.
По словам посла, он пригласил Адама на Украину, и тот "приедет в Киев быстрее, чем некоторые политики".
Немцы не оценили юмор украинского дипломата и единогласно раскритиковали Мельника, после чего предложили ему сменить профессию.
"Очередной день сурка. Как низко может пасть этот посол-клоун? Неужели он не замечает, что его гнусные речи больше не слушают? Отставка, по-видимому, не за горами", - написал один из пользователей.
Другие подчеркнули, что украинец слишком много говорит о колбасе.
"На Украине есть нечего, а у разгильдяя Мельника на уме только ливерная колбаса!", - отметил пользователь.
Он заявил, что украинскому послу "лучше иметь дело с мясником, чем с главами государств и правительств".
"Что ж, хорошо подкрепившись, можно начинать очередное жалкое выступление, господин посол. Или снова поиграть в обиженную ливерную колбасу", - напомнил автор поста.
Ранее посол Украины в Германии высмеял нежелание канцлера Германии Олаф Шольца ехать в Киев после отказа Зеленского принять главу Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Играть в обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", - прокомментировал Мельник. Позже посол Украины отказался извиняться за свои слова.
До этого читатели Die Welt поставили ультиматум
киевскому режиму из-за поведения украинского дипломата.
Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.