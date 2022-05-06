https://uz.sputniknews.ru/20220506/nemtsy-xotyat-obmenyat-ukrainskogo-posla-na-dalneyshuyu-pomosch-kievu-24401200.html

Немцы хотят "обменять" украинского посла на дальнейшую помощь Киеву

Немцы хотят "обменять" украинского посла на дальнейшую помощь Киеву

Немцы поставили ультиматум Киеву из-за поведения украинского посла.

2022-05-06T17:16+0500

2022-05-06T17:16+0500

2022-05-06T17:16+0500

в мире

германия

посол

киев

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Читатели немецкой газеты Die Welt ярко высказались после отказа украинского посла в Германии Андрея Мельника извиниться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Олафа Шольца.Дипломат сказал, что сейчас "речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить правильную политику". Он также был недоволен тем, что Берлин не отправляет Киеву тяжелое вооружение, а вместо этого "продолжает рассказывать сказки".Многие читатели немецкой газеты предложили перестать помогать Украине, пока Андрея Мельника не вышлют из страны."Наши политики не должны разговаривать с этим послом. Нам от него ничего не нужно, нужно только ему от нас. Если его вышлют, а мы прекратим выполнять украинские требования, украинцы пришлют нам нового посла", — уверен Jürgen P."Любые дальнейшие уступки Украине должны быть связаны с требованием о замене украинского посла", — заявил Peter K."Ну, тогда Мельнику нечего удивляться, если с ним больше никто на законных основаниях не захочет разговаривать", — отметил Jeff Lebowski."При всем моем сочувствии Украине господин Мельник вредит в первую очередь своей же стране, и его надо немедленно вернуть домой. Там от него точно пользы больше будет. Он серьезно нарушает правила этикета (дипломатия выглядит иначе!) принимающей страны — его надо выслать, немедленно!" — подчеркнул Jens K."Кстати, Венская конвенция о дипломатических отношениях, которую также ратифицировала Украина, запрещает любое вмешательство дипломата в политику страны пребывания. Кроме того, согласно ей, следует поддерживать дружеские отношения. Мельник нарушает эти правила несколько раз в день самым экстремальным образом", — выразила мнение Sophie M."Высокомерие и тщеславие. Этот посол должен быть счастлив, что Германия вообще как-то помогает Украине. Мы ведь не обязаны это делать", — добавил Montgomery."Так-так, господин Мельник знает, какая политика правильная?! Он может об этом что-то знать в случае с Украиной, но не с Германией. Или, даже лучше сказать, ему наплевать, насколько "его" правильная политика вредит Германии, покуда она приносит пользу Украине", — заключили пользователи.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.Ранее канцлер Шольц в интервью телеканалу ZDF сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.Читайте также:Экс-глава МИД Германии обвинил посла Украины в "распространении теории заговора"В Великобритании жители поддержали жесткий ультиматум Путина

германия

киев

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германия, посол, киев