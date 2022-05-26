https://uz.sputniknews.ru/20220526/na-severe-indii-v-rezultate-napadeniya-boevikov-pogibla-televeduschaya-24813950.html

На севере Индии в результате нападения боевиков погибла телеведущая

На севере Индии в результате нападения боевиков погибла телеведущая

Полиция Индии сообщила, что нападавшие являются членами террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*.

2022-05-26T13:25+0500

2022-05-26T13:25+0500

2022-05-26T13:25+0500

происшествия

индия

нападение

боевики

телеведущий

группировка

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. В результате атаки боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла телеведущая местного канала. Также пострадал десятилетний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.По данным полиции, женщину госпитализировали в больницу. Впоследствии она скончалась. Как сообщает издание Indian Express, погибшая женщина работала телеведущей на местном телеканале Амрин Бхат. Во время нападения она была дома вместо со своим племянником. Мальчик был ранен в руку, однако его жизни ничего не угрожает.Местные правоохранительные органы заявили, что напавши боевики являются членами террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*. Полиция разыскивает террористов.В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также:

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индия, нападение, боевики, телеведущий, группировка