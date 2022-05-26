https://uz.sputniknews.ru/20220526/prezident-kuby-obyavil-o-boykote-sammita-amerik-24821553.html

Президент Кубы объявил о бойкоте Саммита Америк

Президент Кубы объявил о бойкоте Саммита Америк

Кубинский лидер рассказал, что США "оказывают жестокое давление" на латиноамериканские страны.

2022-05-26T18:10+0500

2022-05-26T18:10+0500

2022-05-26T18:10+0500

в мире

президент

куба

саммит

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что намерен бойкотировать Саммит Америк, который состоится в Лос-Анджелесе в США в июне. Об этом сообщает RT на русском.Кубинский лидер отметил, что власти США "предпринимают интенсивные усилия и оказывают жестокое давление" на латиноамериканские страны.Таким образом, Диас-Канель выразил солидарность с властями Венесуэлы и Никарагуа. Лидеров этих двух государств не пригласили на встречу глав стран Северной и Южной Америк.Кроме этого, от участия в саммите также отказался президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Глава государства счел вмешательством и проявлением неуважения критику Вашингтона касательно повторного назначения генпрокурора Гватемалы.Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор также сообщил, что не примет участие в саммите, если на него не будут приглашены все главы государств региона. Президент Боливии также сделал аналогичное заявление. Под вопросом в данное время и участие президента Бразилии Жаира Болсонару.Ранее газета The New York Times написала, что потенциальный отказ приехать на Саммит Америк лидеров Мексики и Бразилиии может стать унизительным ударом для американского президента Джо Байдена.Напомним, саммит Америк — встречи глав государств и правительств нерегулярно проводятся с 1994 года. Изначально такой формат был предназначен для обсуждения зоны свободной торговли на всем континенте (FTAA). В саммите участвуют 35 государств.В 2018 году саммит проходил в Перу. Тогда перуанские власти отозвали приглашение венесуэльской правительственной делегации, пригласив вместо чиновников представителей несистемной оппозиции этого государства. В тот раз впервые за историю проведения саммита в нем не принял участие президент США Дональд Трамп.Читайте также:

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