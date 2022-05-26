https://uz.sputniknews.ru/20220526/ukraina-prigrozila-vengrii-nefteprovodom-drujba-24819457.html
Украина пригрозила Венгрии нефтепроводом "Дружба"
Украина пригрозила Венгрии нефтепроводом "Дружба"
По мнению советника министра энергетики Украины Зеркаль, "Дружба" — рычаг давления на Венгрию.
2022-05-26T16:51+0500
2022-05-26T16:51+0500
2022-05-26T16:51+0500
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министр
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущего через ее территорию нефтепровода "Дружба", с которой, по ее мнению, может что-то случится. Об этом сообщает РИА Новости. Такое заявление советник министра сделала на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского топлива. По ее словам, Венгрия якобы воспользовалась ситуацией на Украине, прибегая к шантажу Евросоюза.Она отметила, что в Венгрию идет отдельная нитка нефтепровода "Дружба", с которой может "что-то произойти".Напомним, нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". Россия оплачивает транзит.Страны Европейского союза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Как ранее отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".Читайте также:
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украина, венгрия, дружба, энергетика, советник, министр
Украина пригрозила Венгрии нефтепроводом "Дружба"
По мнению советника министра энергетики Украины Зеркаль, "Дружба" — рычаг давления на Венгрию.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik.
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущего через ее территорию нефтепровода "Дружба", с которой, по ее мнению, может что-то случится. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – сказала Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.
Такое заявление советник министра сделала на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского топлива. По ее словам, Венгрия якобы воспользовалась ситуацией на Украине, прибегая к шантажу Евросоюза.
Она отметила, что в Венгрию идет отдельная нитка нефтепровода "Дружба", с которой может "что-то произойти".
"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – Sputnik) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с (премьером Венгрии Виктором – Sputnik) Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", – добавила Зеркаль.
Напомним, нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". Россия оплачивает транзит.
Страны Европейского союза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Как ранее отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".