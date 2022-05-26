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https://uz.sputniknews.ru/20220526/ukraina-prigrozila-vengrii-nefteprovodom-drujba-24819457.html
Украина пригрозила Венгрии нефтепроводом "Дружба"
Украина пригрозила Венгрии нефтепроводом "Дружба"
По мнению советника министра энергетики Украины Зеркаль, "Дружба" — рычаг давления на Венгрию.
2022-05-26T16:51+0500
2022-05-26T16:51+0500
в мире
украина
венгрия
дружба
энергетика
советник
министр
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущего через ее территорию нефтепровода "Дружба", с которой, по ее мнению, может что-то случится. Об этом сообщает РИА Новости. Такое заявление советник министра сделала на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского топлива. По ее словам, Венгрия якобы воспользовалась ситуацией на Украине, прибегая к шантажу Евросоюза.Она отметила, что в Венгрию идет отдельная нитка нефтепровода "Дружба", с которой может "что-то произойти".Напомним, нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". Россия оплачивает транзит.Страны Европейского союза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Как ранее отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".Читайте также:
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украина, венгрия, дружба, энергетика, советник, министр

Украина пригрозила Венгрии нефтепроводом "Дружба"

16:51 26.05.2022
© Sputnik / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Егор Еремов
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По мнению советника министра энергетики Украины Зеркаль, "Дружба" — рычаг давления на Венгрию.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущего через ее территорию нефтепровода "Дружба", с которой, по ее мнению, может что-то случится. Об этом сообщает РИА Новости.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", сказала Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.

Такое заявление советник министра сделала на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского топлива. По ее словам, Венгрия якобы воспользовалась ситуацией на Украине, прибегая к шантажу Евросоюза.
Она отметила, что в Венгрию идет отдельная нитка нефтепровода "Дружба", с которой может "что-то произойти".

"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – Sputnik) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с (премьером Венгрии Виктором – Sputnik) Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", добавила Зеркаль.

Напомним, нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". Россия оплачивает транзит.
Страны Европейского союза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Как ранее отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
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