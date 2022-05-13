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Узбекистан изучит опыт Казахстана по мониторингу водных ресурсов из космоса
Узбекистан изучит опыт Казахстана по мониторингу водных ресурсов из космоса
Узбекистан изучит опыт Казахстана по мониторингу водных ресурсов из космоса.
2022-05-13T17:37+0500
2022-05-13T17:37+0500
2022-05-13T17:37+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Агентство "Узбеккосмос" изучит опыт коллег из Казахстана по космическому мониторингу водных ресурсов для внедрения этой системе в Узбекистане, сообщила в пятницу пресс-служба агентства.По данным ведомства, в Ташкенте состоялось первое заседание рабочей группы "Узбеккосмоса" и аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана."По итогам встречи стороны пришли к соглашению по изучению опыта Казахстана по мониторингу водных ресурсов и внедрению системы мониторинга в нашей стране", - говорится в сообщении на сайте агентства."Узбеккосмос" также намерен привлечь экспертов из Казахстана в свой научно-технический совет, проводить консультации с казахстанской стороной по нормотворчеству в сфере использования результатов космической деятельности, деятельности в международных организациях, а также регулированию рынка низкоорбитальных систем спутниковой связи.В начале мая Шавкат Мирзиеев утвердил межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.Читайте также:Видео: Эксперт объяснил, как именно поможет современной науке обсерватория "Суффа"В Узбекистане построят первую наземную спутниковую станцию
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Узбекистан изучит опыт Казахстана по мониторингу водных ресурсов из космоса
В Ташкенте состоялось первое заседание рабочей группы "Узбеккосмоса" и аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Агентство "Узбеккосмос" изучит опыт коллег из Казахстана по космическому мониторингу водных ресурсов для внедрения этой системе в Узбекистане, сообщила в пятницу пресс-служба агентства.
По данным ведомства, в Ташкенте состоялось первое заседание рабочей группы "Узбеккосмоса" и аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
"По итогам встречи стороны пришли к соглашению по изучению опыта Казахстана по мониторингу водных ресурсов и внедрению системы мониторинга в нашей стране", - говорится в сообщении на сайте агентства.
"Узбеккосмос" также намерен привлечь экспертов из Казахстана в свой научно-технический совет, проводить консультации с казахстанской стороной по нормотворчеству в сфере использования результатов космической деятельности, деятельности в международных организациях, а также регулированию рынка низкоорбитальных систем спутниковой связи.
В начале мая Шавкат Мирзиеев утвердил межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.