https://uz.sputniknews.ru/20220526/zaxarova-otreagirovala-na-politizatsiyu-sporta-24812434.html

Захарова отреагировала на политизацию спорта

Захарова отреагировала на политизацию спорта

Участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 зависит от развития политической ситуации.

2022-05-26T12:44+0500

2022-05-26T12:44+0500

2022-05-26T12:54+0500

россия

мария захарова

спорт

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы МОК Томаса Баха о новом условии участия россиян в Олимпиаде-2024. Об этом сообщает РИА Новости.Как заявил Бах на пресс-конференции в Швейцарии, участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 зависит от развития политической ситуации.По его словам, санкции против российских спортсменов и официальных лиц, которым запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях, "скорее защищают российских и белорусских атлетов"."Безопасность российских и белорусских спортсменов и официальных лиц не может быть гарантирована из-за глубоких антироссийских и антибелорусских настроений", - объяснил глава МОК.В ответ Мария Захарова процитировала спортивному чиновнику основоположника олимпийского движения Пьера де Кубертена, а также Олимпийскую хартию, Резолюцию Генассамблеи ООН и Всеобщую декларацию прав человека.Представитель МИД привела выдержки из Олимпийской Хартии, где, в частности, отмечается, что "спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри Олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет".Помимо того, Захарова процитировала положения Резолюции Генассамблеи ООН: "Генеральная Ассамблея поддержала независимость и автономность спорта".А также всеобщую декларацию прав человека: "Не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит".Констатацию основополагающих положений олимпийского движения и прав человека Захарова закончила обращением к главе МОК.Напомним: ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Такое решение IPC принял в связи с возможным массовым бойкотом иностранных делегаций, который может произойти из-за обостренной обстановки на Украине.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.По заявлению минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Захарова высказалась о задержании Додона

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мария захарова, спорт