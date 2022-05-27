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https://uz.sputniknews.ru/20220527/fergana-naraschivaet-sotrudnichestvo-s-rossiyskimi-investorami-24827772.html
Фергана наращивает сотрудничество с российскими инвесторами
Фергана наращивает сотрудничество с российскими инвесторами
Что планируют производить и что хотят построить в Фергане инвесторы из России, читайте в нашем материале.
2022-05-27T08:25+0500
2022-05-27T08:25+0500
экономика
фергана
ферганская область
сотрудничество
сельхозпродукция
удобрения
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ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров провел встречу с делегацией из России во главе с руководителем инвестиционного товарищества "РосТОК" Андреем Шкуриным. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.В ходе встречи стороны обсуждали вопрос организации производства сельхозудобрений в Ферганской области.Инвесторы уточнили, что намерены начать производство удобрений, если только для этого будет протестирована земля в порядке эксперимента, в зависимости от типа культуры.Хоким области в свою очередь предложил для этого выделить территории в Куштепинском, Язъяванском, Риштанском и Алтыарыкском районах.Помимо этого, российские инвесторы предложили построить в Фергане современную гостиницу. Это предложение узбекская сторона также одобрила.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия
фергана
ферганская область
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фергана, ферганская область, сотрудничество, сельхозпродукция, удобрения

Фергана наращивает сотрудничество с российскими инвесторами

08:25 27.05.2022
© Пресс-служба хокимията Ферганской областиВстреча с делегацией из России во главе с руководителем инвестиционного товарищества "РосТОК"
Встреча с делегацией из России во главе с руководителем инвестиционного товарищества РосТОК - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
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Что планируют производить и что хотят построить в Фергане инвесторы из России, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров провел встречу с делегацией из России во главе с руководителем инвестиционного товарищества "РосТОК" Андреем Шкуриным. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.
В ходе встречи стороны обсуждали вопрос организации производства сельхозудобрений в Ферганской области.
Инвесторы уточнили, что намерены начать производство удобрений, если только для этого будет протестирована земля в порядке эксперимента, в зависимости от типа культуры.
Хоким области в свою очередь предложил для этого выделить территории в Куштепинском, Язъяванском, Риштанском и Алтыарыкском районах.
Помимо этого, российские инвесторы предложили построить в Фергане современную гостиницу. Это предложение узбекская сторона также одобрила.
Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия
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