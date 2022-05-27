https://uz.sputniknews.ru/20220527/fergana-naraschivaet-sotrudnichestvo-s-rossiyskimi-investorami-24827772.html

Фергана наращивает сотрудничество с российскими инвесторами

Фергана наращивает сотрудничество с российскими инвесторами

Что планируют производить и что хотят построить в Фергане инвесторы из России, читайте в нашем материале.

2022-05-27T08:25+0500

2022-05-27T08:25+0500

2022-05-27T08:25+0500

экономика

фергана

ферганская область

сотрудничество

сельхозпродукция

удобрения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1b/24827857_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ed94010a71a7a5b9e9b14a2047086e55.jpg

ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров провел встречу с делегацией из России во главе с руководителем инвестиционного товарищества "РосТОК" Андреем Шкуриным. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.В ходе встречи стороны обсуждали вопрос организации производства сельхозудобрений в Ферганской области.Инвесторы уточнили, что намерены начать производство удобрений, если только для этого будет протестирована земля в порядке эксперимента, в зависимости от типа культуры.Хоким области в свою очередь предложил для этого выделить территории в Куштепинском, Язъяванском, Риштанском и Алтыарыкском районах.Помимо этого, российские инвесторы предложили построить в Фергане современную гостиницу. Это предложение узбекская сторона также одобрила.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

фергана

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фергана, ферганская область, сотрудничество, сельхозпродукция, удобрения