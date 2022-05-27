https://uz.sputniknews.ru/20220527/kak-rabotaet-rossiyskiy-solntsepek-na-ukraine-24844256.html

Как работает российский "Солнцепек" на Украине

Как работает российский "Солнцепек" на Украине

Западное вооружение на позициях ВСУ оказалось под ударом российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". В этом неравном поединке у НАТО нет ни одного шанса на успех, отмечает военный обозреватель Александр Хроленко.

2022-05-27T21:39+0500

2022-05-27T21:39+0500

2022-05-27T21:39+0500

колумнисты

украина

нато

вооружение

запад

удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1b/24844211_93:0:3734:2048_1920x0_80_0_0_be479e638aae1c8a62dd19a8401b44c3.jpg

Объемно-детонирующие реактивные снаряды по степени поражения уступают лишь тактическим ядерным боеприпасам. Укрепрайоны противника физически и психологически уничтожаются одним залпом – адскими давлением и температурой. Аналогов тяжелой огнеметной системы в мире не существует, как и защиты от нее.На Западе с ужасом обсуждают недавнее применение "Солнцепека" в Донбассе. Заметим, не первое.Натовские стратеги прикидывают, что ожидает их войска в гипотетической ситуации прямого военного конфликта с Россией на украинской территории западнее Днепра.Специальная военная операция РФ развивается успешно. Демилитаризация и денацификация Украины – суровая реальность, вызванная безрассудным расширением НАТО на восток. И все-таки физическое уничтожение личного состава ВСУ "огнем и мечом" целью операции не является. Россия постоянно призывает украинских военнослужащих сложить оружие.Итог боевых действий предопределен, вооруженное сопротивление нацистского киевского режима служит исключительно интересам коллективного Запада. В этом по-своему убеждает и ТОС-1А "Солнцепек" на платформе танка Т-72.Могущество "Солнцепека" на дальности до 10 км значительно превосходит классическую артиллерию: залп одной установки (24 снаряда) "накрывает" площадь в четыре квадратных километра. Головная часть 220-мм реактивного термобарического боеприпаса (217 кг) содержит состав, который при достижении цели "слегка" подрывается с образованием аэрозольного облака. Затем основным зарядом инициируется объемный взрыв. Температура в эпицентре до 3000 градусов Цельсия и огромный перепад давления апокалиптично и гарантированно уничтожают бронетехнику, укрепления и живую силу противника в укрытиях.Так, в Сирии "Солнцепек" эффективно выжигает терроризм в подземных укрытиях и горных районах – с 2015 года никто не жаловался.Уникальные боевые характеристики позволяют "Солнцепеку" оставаться незаменимым, даже после появления в российской армии (в 2020 году) новой системы ТОС-2 "Тосочка" на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости, со спутниковой навигацией и средствами радиоэлектронной борьбы.Машина Судного дняМинобороны РФ в марте сообщило об успешном подавлении позиций и уничтожении боевой техники ВСУ экипажем "Солнцепека" под командованием лейтенанта Александра Лебедева в ходе наступления российских войск.Тяжелая огнеметная система "убедила" сдаться украинских нацистов в цеховом комплексе мариупольского комбината "Азовсталь".В апреле ТОС-1А эффективно поражал украинские РСЗО "Град" в Харьковской области. А в ходе недавнего освобождения Лимана "Солнцепек" с высокой точностью уничтожил несколько зданий, переоборудованных нацистами в опорные пункты.Отмечается эффективность системы против блиндажей и заглубленных арсеналов ВСУ. Полагаю, в ближайшие дни с могуществом "Солнцепека" ближе познакомится группировка украинских войск в Славянско-Краматорском укрепрайоне.Автономная система "Солнцепек" состоит из одной боевой и двух транспортно-заряжающих машин (также на платформе Т-72), боезапас – 72 реактивных снаряда. Наведение на цель осуществляется с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя. Время подготовки к ведению огня после остановки – 90 секунд. Длительность полного залпа (24 снаряда) – всего 6–12 секунд (возможны одиночные и парные пуски).Бронированный "Солнцепек" может действовать с открытых и закрытых позиций, оснащен бульдозерным оборудованием для самоокапывания. Установки пуска дымовых гранат и термическая дымовая аппаратура позволяют создавать плотную завесу протяженностью до 400 метров.Система защиты от оружия массового поражения обеспечивает надежную защиту экипажа (три человека) герметизацией кабины. Воздух в отсеке очищается от пыли и радиоактивных веществ, то есть "Солнцепек" способен пересечь эпицентр ядерного удара, и выполнить боевую задачу без вреда для здоровья экипажа (танковая броня снижает радиоактивное облучение в 100 раз).Масса боевой машины – 44 тонны. Максимальная скорость – 65 км/час, запас хода по шоссе – 550 км.ТОС-1А стабильно входит в пятерку лучших образцов вооружения, поставляемых Рособоронэкспортом зарубежным заказчикам. На постсоветском пространстве "Солнцепек" принят на вооружение в Армении, Азербайджане и Казахстане. В дальнем зарубежье этими системами располагают Алжир, Саудовская Аравия и Ирак.Напомню, иракская армия успешно применяла ТОС-1А для уничтожения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ близ городов Тикрит, Эль-Фаллуджа и Мосул. Зарубежная практика использования тяжелых огнеметных систем признана успешной.Американский экспертный портал 19FortyFive отметил рост эффективности и точности боевого применения систем ТОС-1А "Солнцепек" в интеграции с разведывательными беспилотниками. TheNationalInterestранее намекнул на искусственный интеллект российской системы: "Гениальная путинская ракетная пусковая установка сможет самостоятельно поражать цели"."Солнцепек" несколько раз пытались "скопировать" в Германии, США, ЮАР и Южной Корее. В итоге предпочли авиационные ракеты с объемно-детонирующей боевой частью.Интересно, что украинские попытки разработать собственную огнеметную систему типа "Жара" с термобарической боеголовкой также завершились ничем.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

украина, нато, вооружение, запад, удар