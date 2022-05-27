https://uz.sputniknews.ru/20220527/lavrov-zayavil-chto-zapad-obyavil-vsemu-russkomu-miru-totalnuyu-voynu--24836862.html
Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну
Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну
Глава МИД России напомнил о запрете русских писателей, а также гонениях на деятелей отечественного искусства.
2022-05-27T16:09+0500
2022-05-27T16:09+0500
2022-05-27T16:09+0500
россия
сергей лавров
запад
война
мид рф
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ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Текущее неприязненное отношение Запада к России и всему русскому "с нами надолго", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной", – цитирует министра РИА Новости.Лавров напомнил не только о запрете русских писателей, но и о гонениях на российских деятелей искусства, которые представляют культуру России на международном уровне.По словам министра иностранных дел России, Соединенные Штаты Америки и "их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют" усилия по сдерживанию России, используя "широчайший инструментарий: от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве".Читайте также:
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сергей лавров, запад, война, мид рф
Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну
Глава МИД России напомнил о запрете русских писателей, а также гонениях на деятелей отечественного искусства.
ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Текущее неприязненное отношение Запада к России и всему русскому "с нами надолго", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной", – цитирует министра РИА Новости
.
Лавров напомнил не только о запрете русских писателей, но и о гонениях на российских деятелей искусства, которые представляют культуру России на международном уровне.
"В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго и мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим славословиям", – подчеркнул глава российского МИД.
По словам министра иностранных дел России, Соединенные Штаты Америки и "их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют" усилия по сдерживанию России, используя "широчайший инструментарий: от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве".