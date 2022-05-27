https://uz.sputniknews.ru/20220527/lavrov-zayavil-chto-zapad-obyavil-vsemu-russkomu-miru-totalnuyu-voynu--24836862.html

Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну

Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну

Глава МИД России напомнил о запрете русских писателей, а также гонениях на деятелей отечественного искусства.

2022-05-27T16:09+0500

2022-05-27T16:09+0500

2022-05-27T16:09+0500

россия

сергей лавров

запад

война

мид рф

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ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Текущее неприязненное отношение Запада к России и всему русскому "с нами надолго", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной", – цитирует министра РИА Новости.Лавров напомнил не только о запрете русских писателей, но и о гонениях на российских деятелей искусства, которые представляют культуру России на международном уровне.По словам министра иностранных дел России, Соединенные Штаты Америки и "их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют" усилия по сдерживанию России, используя "широчайший инструментарий: от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве".Читайте также:

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сергей лавров, запад, война, мид рф